شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم.. يسجل 4.15 جنيه للشراء و4.20 للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم السبت 27-3-2021، أمام الجنيه المصرى، استقرارا فى البنك الأهلي عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم.

وفى سياق متصل استقر سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات في بالبنوك المصرية نظرا لاجازتهم الرسمية، ليستقر فى البنك الأهلى عند سعر 18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، وثبت سعره أيضا فى البنك "المركزى المصرى" عند سعر 18.51 جنيه للشراء، و18.63جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.18 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.09 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.16 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.