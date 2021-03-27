شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 27-3-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 27-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات في بالبنوك المصرية نظرا لاجازتهم الرسمية، ليستقر فى البنك الأهلى عند سعر 18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، وثبت سعره أيضا فى البنك "المركزى المصرى" عند سعر 18.51 جنيه للشراء، و18.63جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم، استقرارا وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية للبنوك، وثبت سعر كل من الدولار واليورو والدينار الكويتى، والريال السعودى، والجنيه الاسترلينى، حيث ثبت سعر اليورو عند سعر 18.47 جنيه للشراء، 18.65 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.51 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

18.65 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 18.45 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.47 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.54 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.51 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.55 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.49 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.