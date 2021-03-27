شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم القيادية تضغط على المؤشرات في أسبوع متقلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 7.6% و«إعمار مولز» 6.3% و«إعمار العقارية» 5.48%

تراجع «دبي الإسلامي» 4.8% و«أبوظبي الأول» 0.82% و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%

أعادت الضغوط البيعية، مؤشرات أسواق الأسهم المحلية إلى خانة التراجعات على أساس أسبوعي، وتخلت عدد من «القيادية» عن مستويات سعرية كانت قد بنتها في جلسات سابقة فيما عانت الأسهم عدم توزع السيولة بشكل عادل على شرائح الأسهم، لاسيما مع استقطاب أسهم 3 شركات 53% من إجمالي سيولة السوقين: وهي «أبوظبي الأول» و«العالمية القابضة» و«الدار».

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي في أسبوع بنسبة 4.16% مع تراجع أسهم «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي»، بينما هبط مؤشر سوق أبوظبي 0.16% مع تراجع «أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«الدار».

وبالرغم من هذه التراجعات، إلا أن المستثمرين الأجانب (غير العرب) اقتنصوا الفرص، لاسيما في سوق أبوظبي الذي شهد توجهاً شرائياً لهؤلاء بصافي استثمار بلغ 149.5 مليون درهم محصلة شراء في 5 جلسات، بينما اتجهوا نحو التسييل بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 84.7 مليون درهم محصلة بيع.

واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 5.2 مليار درهم، منها 4.6 مليار درهم في سوق أبوظبي و639.2 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.16 مليار سهم، توزعت بواقع 797.6 مليون سهم في أبوظبي و366.08 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 21456 صفقة.

هبط مؤشر سوق دبي المالي على أساس أسبوعي 4.16% عند مستوى 2495.51 نقطة متأثراً بتراجع المؤشرات القطاعية كافة باستثناء الاستثمار.

وتراجع قطاع البنوك 5.64% تحت وطأة نزول «دبي الإسلامي» 4.8% و«الإمارات دبي الوطني» 7.6%.

كما نزل قطاع العقار 4.63% بفعل نزول «إعمار العقارية» 5.48% و«إعمار للتطوير» 5.9% و«إعمار مولز» 6.3% و«ديار» 0.4% في مقابل ارتفاع «الاتحاد العقارية» 1.9% واستقرار «داماك».

ونزل قطاع النقل 1.07% على وقع نزول «أرامكس» 1.8% و«الخليج للملاحة» 2.86% فيما استقر «العربية للطيران» من دون تغيير يذكر.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 0.76% مستفيداً من مكاسب «دبي للاستثمار» بنسبة 1.875% رغم نزول «دبي المالي» 1.87% و«شعاع كابيتال» 4.77%.

سوق أبوظبي

هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة أسبوعية بلغت 0.16% عند مستوى 5726.61 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة.

وتراجع قطاع البنوك 0.4% متأثراً بتراجع «أبوظبي الأول» 0.82% و«أبوظبي الإسلامي» 0.41% فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.16%.

وهبط قطاع العقار 0.7% متأثراً بهبوط «الدار» 0.81% رغم ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 1.53%.

وتراجع قطاع الاتصالات 0.48% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما تراجع قطاع الطاقة 0.89% مع تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.69% و«دانة غاز» 1.8% مع استقرار «طاقة» من دون تغيير.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الاستثمار 3.4% نتيجة ارتفاع «العالمية القابضة» 3.9% رغم تراجع «إشراق» 1.41% واستقرار «الواحة كابيتال» من دون تغيير.

توجه السيولة

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، كانت الحصة الأكبر لصالح «أبوظبي الأول» من خلال استقطابه 1.14 مليار درهم، مغلقاً عند مستوى 14.58 درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة بقيمة 938.4 مليون درهم ليغلق عند 52 درهم، ثم «الدار العقارية» باجتذابه 686.8 مليون درهم مغلقاً عند 3.67 درهم.

وفي سوق دبي، تركزت التداولات الأسبوعية مجدداً على سهم «إعمار العقارية» بقيمة 138 مليون درهم مغلقاً سعره عند مستوى 3.45 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» باستقطابه سيولة قدرها 135.74 مليون درهم ليغلق عند 4.57 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل سهم «أسمنت الخليج» الارتفاع الأكثر بسوق أبوظبي خلال أسبوع بنسبة 13.48% مغلقاً عند 0.766 درهم، تلاه «بلدكو» بصعوده 13.16% وإغلاقه عند 0.258 درهم، ثم «فودكو القابضة» الذي أغلق مرتفعاً 0.37% عند مستوى 3.36 درهم.

وفي المقابل، سجل «الوثبة للتأمين» التراجع الأكثر بنسبة 10% مغلقاً عند 5.85 درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للتكافل» بنزوله 4.17% وإغلاقه عند 5.75 درهم، وجاء في المركز الثاني مكرر من حيث النزول «ايزي ليس» 4.17% ليغلق عند مستوى 23 درهماً.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي خلال أسبوع «بي إتش مباشر» بنسبة 13.15% مغلقاً عند 0.37 درهم، تلاه «أجيليتي» بنموه 10.026% ليغلق عند 8.34 درهم، ثم «تبريد» بزيادة قدرها 2.94% وإغلاق عند 2.8 درهم.

وعلى العكس، جاء في مقدمة الأسهم المتراجعة «الصناعات الوطنية القابضة» بنسبة 10% مغلقاً عند 1.98 درهم، وبالنسبة ذاتها 10% تراجع أيضاً «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» ليغلق عند 4.5 درهم، وجاء في المركز الثالث من حيث التراجع «الإمارات دبي الوطني» وبنسبة 7.6% ليغلق عند 10.9 درهم.

الجنسيات

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 191.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 9.35 مليون درهم محصلة شراء العرب و32.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و149.55 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 191.4 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 108.92 مليون درهم محصلة شراء، منها 23.11 مليون درهم محصلة شراء العرب و85.82 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 108.92 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 24.16 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و 84.7 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 135.65 مليون درهم محصلة بيع، منها 128.36 مليون درهم محصلة بيع في دبي و 7.3 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 135.65 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 128.36 مليون درهم محصلة شراء في دبي و7.3 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

