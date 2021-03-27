شكرا لقرائتكم خبر عن «ستاندرد أند بورز» تمنح بنوك الإمارات نظرة مستقبلية مستقرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثبتت وكالة «ستاندرد أند بورز» تصنيفاتها وعدلت توقعاتها من سلبي إلى مستقر لبنوك «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«الشارقة الإسلامي» و«المشرق»، في حين خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك «الفجيرة الوطني» من «BBB+» إلى «BBB» مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

5 عوامل: المشاريع الخالية من المخاطر

الارتباط بالحكومة

نسبة رأس المال المعدلة

الملفات المالية

ملامح الأعمال

وتفصيلاً، ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل لبنك أبوظبي التجاري عند درجتي «A» و«A-1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبنك أبوظبي الأول عند درجتي «AA-» و«A-1+» ونظرة مستقبلية مستقرة، وبنك المشرق عند درجتي «A-» و«A-2» مستقر، ومصرف الشارقة الإسلامي عند درجتي «A-» و«A-2» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت الوكالة أن تتعافى أرباح بنك أبوظبي الأول بسرعة نسبية، ومن المحتمل أن يكون النمو مدعوماً بمشاريع خالية من المخاطر مرتبطة بالحكومة. وعلاوة على ذلك، تتوقع أن تظل رسملة البنك قوية، حيث ستكون نسبة رأس المال المعدلة حسب المخاطر ما بين 11.5% و12% خلال الأشهر الـ12 إلى 24 المقبلة.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة، توقعات «إس أند بي» بأن البنك سيكون قادراً على احتواء الخسائر الائتمانية والقروض المتعثرة على مدى الأشهر الـ24 المقبلة، مع استعادة الربحية ودعم الرسملة القوية.

في سياق متصل، قالت الوكالة إن رسملة مصرف الشارقة الإسلامي لا تزال عاملاً إيجابياً في أدائه العام، ويدعم ذلك توقعاتها بأن تبقى نسبة رأس المال المعدلة حسب المخاطر عند 11.5% إلى 12% خلال الأشهر الـ12 إلى 24 المقبلة. وعلى الرغم من أن المصرف وسّع إقراضه بشكل كبير في عام 2020، إلا أن معظم النمو كان مدعوماً بإقراض الجهات الحكومية، لا سيما حكومة إمارة الشارقة. وتتوقع «إس أند بي» أن يتوسع مصرف الشارقة بوتيرة أسرع من نظرائه، مع نمو التمويل بنسبة 7% إلى 8% سنوياً حيث يستحوذ على حصة سوقية أكبر من البنوك الأخرى التي تتخذ من الشارقة مقراً لها.

كما توقعت الوكالة أن يتعافى بنك المشرق ويحقق أرباحاً متواضعة في عام 2021، بعد خسائر عام 2020. في حين تعكس النظرة المستقبلية المستقرة للمشرق وجهة نظر الوكالة بأن ملامح أعمال البنك وملفه المالي ستظل من دون تغيير على نطاق واسع خلال الـ12-24 شهراً المقبلة، على الرغم من الضغط على بيئة التشغيل وتوقعات ضعف مؤشرات جودة الأصول بشكل طفيف.