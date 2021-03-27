شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. بوتين «القوي» يروي قصة سقوطه من فوق ظهر جواد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو – رويترز

يقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه بما يظهر لياقته البدنية العالية وبنيته الجسدية القوية، حيث يظهر ممتطياً أحد جياده وهو عاري الصدر، لكنه اعترف الجمعة بسقوطه في إحدى المرات.

ولسنوات صنع بوتين (68 عاماً) الذي يحكم روسيا منذ أكثر من 20 عاماً في منصب الرئيس أو رئيس الوزراء، لنفسه صورة الشخص القوي عبر سلسلة من الصور.

وظهر بوتين في إحدى الصور وهو يغطس في مياه درجة حرارتها تحت الصفر وظهر في ثانية يركب حصاناً وهو عاري الصدر وفي ثالثة يقهر منافسين في لعبة الجودو وفي رابعة يطلق نموراً في الغابة وفي خامسة يسبح في نهر.

ونقلت وكالة تاس قوله الجمعة إنه «في إحدى المرات كانوا يلتقطون لي صوراً، وكنت في تدريب، وحدث أن توقف الجواد فجأة أمام حاجز وتشقلبت.. حرفياً تشقلبت».

ولم يذكر متى حدث ذلك لكنه ذكر أنه سقط «بشكل مريح تماماً» وأنه طلب من المصور الاحتفاظ باللقطة.

وقال بوتين «كانت المرة الأولى التي أسمع هذه الإجابة منه: سأمحوها على الفور».

ونادراً ما يتحدث الكرملين عن صحة بوتين أو الحوادث التي يتعرض لها.

وكانت هناك مزاعم عن آلام في ظهره في 2012 وفي ذلك الوقت قال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو إن ذلك حدث له نتيجة لعبة جودو.