شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» يجمد صفحة رئيس فنزويلا بسبب معلومات مضللة عن كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كراكاس - رويترز

قال متحدث باسم «فيسبوك»، السبت، إن الشركة جمدت صفحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لانتهاكها سياساتها المعنية بمكافحة المعلومات المضللة عن فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، وذلك لترويجه لدواء يزعم، من دون دليل، أنه يعالج المرض.

وكان مادورو قال في يناير/كانون الثاني إن عقار «كارفاتيفير» المشتق من نبات الزعتر، ويؤخذ عبر الفم، «معجزة» تحيد فيروس كورونا، من دون آثار جانبية، وذلك في زعم قال أطباء إنه غير مدعوم بالعلم.

وحذفت شركة فيسبوك مقطعاً مصوراً يروج فيه مادورو للعقار، وقالت إن التسجيل المصور ينتهك سياسة مكافحة المزاعم الزائفة «بأن شيئاً ما يمكن أن يضمن الوقاية من التقاط عدوى «كوفيد-19» أو الشفاء من المرض».

وقال المتحدث باسم «فيسبوك»: «نحن نتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية التي تقول إنه لا يوجد حالياً علاج للفيروس».

ويقول مادورو في التسجيل إن العقار «معجزة» للطبيب الفنزويلي الذي عاش في القرن التاسع عشر خوسيه جريجوريو هرناندز.

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية على طلب التعقيب.