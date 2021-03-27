شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم السبت.. البطاطس 1-2 جنيها للكيلو بالجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 27-3-2021 استقرارا فى الأسعار وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة .

وقال صابر السيد تاجر بسوق العبور للجملة: سجلت أسعار الطماطم ما بين 1-1.5 جنيها للكيلو، البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيها للكيلو، الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، و الباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو، و يترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيه للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، و أسعار الفاصوليا تتراوح بين 10-15 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، و الخيار الصوب بين 2-4 جنيها للكيلو ، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو ، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو ، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو، البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيها للكيلو.