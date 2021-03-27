شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 2021ـ 3 ـ 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم السبت 27-3-2021، أمام الجنيه المصرى، استقرارا كما هو عليه منذ الخميس الماضى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى فسجل متوسط سعر الصرف 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية بالبنوك.

وحقق صافي الصادرات المصرية إلى أهم دول شرق أوروبا، ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وخاصة الصادرات المصرية إلى دولة اليونان، وفق بيانات حكومية، وبلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى دول شرق أوروبا نحو 404 ملايين و602 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 358 مليونا و195 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت 46 مليونا و407 آلاف دولار.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة 15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.