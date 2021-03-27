شكرا لقرائتكم خبر عن رجال أعمال يبحثون مع الحكومة الاستثمار الرياضى فى مراكز الشباب والملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت عبير عصام رئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة تلتقي مسئول بوزارة الشباب والرياضة خلال الأسبوع الجاري، لبحث الاستثمار الرياضي في مراكز الشباب والملاعب المفتوحة، بهدف الحصول على حق استغلالها استثماريًا، وتطويرها بشكل يحقق عائد للدولة وللمستثمرين، وفي الوقت نفسه يتماشى مع خطط الدولة في توفير خدمات متكاملة بالمدن الجديدة والقائمة، تتوافر بها جودة الحياة في إطار رؤية مصر 2030.

أكدت "عصام"، لـ"الخليج 365"، أهمية الاستثمار الرياضي في مصر في ظل الفرص الضخمة بالقطاع، إذ يمثل الاستثمار الرياضي 750 مليون دولار عالميًا، تبلغ حصة مصر منها 2% فقط، وهي حصة تمثل 25% من الاستثمار العربي في هذا القطاع، مشيرة إلى ضرورة التوسع في الاستثمار الرياضي لإعداد جيل من الأبطال الرياضيين ينافسون في المحافل المحلية والعالمية.

وفي سياق آخر، قالت عبير عصام، إن الشعبة ستواصل لقائتها مع المسئولين بأجهزة المدن الجديدة لبحث الفرص الاستثمارية، وستبدأ من الصعيد، وتركز على مدينتي ملوى وطيبة الجديدة، مشيرة إلى حجم الفرص الاستثمارية بهذه المدن والتي يمكن أن تساهم في تحفيز الاستثمار العقاري.

وكان المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، قد أعلن نسبة تنفيذ 1024 سكنية (32 عمارة) "أرضي + 7 أدوار متكررة" بمشروع JANNA بمدينة ملوي الجديدة، وبلغت حوالي 60%، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني بمعظم عمارات المشروع، والبدء في أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وبلغ حجم الاستثمارات حوالي 200 مليون جنيه في مجال الإسكان والطرق بالمدينة، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستهدفة لأهالينا بالصعيد وخلق فرص عملٍ جديدة.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن حجز 127 قطعة أرض متميزة بالمرحلة الأولى من المدينة، بأول طرح لها لقطع الأراضي، وجارٍ استكمال أعمال فرمة الطرق بالمنطقة الواقع بها قطع الأراضي وبلغت نسبة التنفيذ 70%.

وأضاف أنه تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط محطة وقود، كما يجري الآن طرح تنفيذ الخدمات الخاصة بالمرحلة العاجلة ( مدرسة - حضانة - سوق تجاري - ووحدة صحية)، وجارٍ البدء في إجراءات طرح وترسية أعمال الكهرباء بالمدينة، كما تم تكليف الشركة المصرية للاتصالات للقيام بأعمال تخطيط وتنفيذ شبكات الاتصالات عن طريق جهاز المدينة، حرصاً على توافر جميع الخدمات بها.