شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تصعد بدعم آمال في تعاف قوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ربح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو في موجة ارتفاع واسعة النطاق الجمعة، إذ كانت أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية أكبر الداعمين في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على تعاف يتوقعون أن يؤدي إلى أسرع نمو اقتصادي منذ 1984.

وأنهى المؤشران أسبوعا متقلبا على زيادة. وأغلق المؤشر ناسداك على ارتفاع أيضا مع تقدم أسهم ذات شعبية أقل في قطاع التكنولوجيا، لكن المؤشر المجمع سجل ثاني خسائره الأٍبوعية على التوالي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 453.4 نقة بما يعادل 1.39 بالمئة إلى 33072.88 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 65.02 نقطة أو 1.66 بالمئة إلى 3974 نقطة وزاد المؤشر ناسداك المجمع 161.05 نقطة أو 1.24 بالمئة إلى 13138.73 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، تقدم ستاندرد آند بورز بنحو 1.6 بالمئة وربح داو 1.4 بالمئة وخسر ناسداك 0.6 بالمئة.

المستثمرون يتدافعون إلى النقد

إلى ذلك، أظهرت بيانات التدفقات من بنك أوف أمريكا الجمعة أن المستثمرين ضخوا 45.6 مليار دولار في صناديق النقد في الأسبوع المنتهي في 24 مارس آذار، في أكبر دخول للتدفقات منذ أبريل نيسان 2020 وكثفوا انكشافهم على الأدوات المالية الأمريكية المحمية من التضخم.

وقال بنك أوف أمريكا إن صناديق الأوراق المالية المحمية من التضخم شهدت تدفقات داخلة بقيمة 1.8 مليار دولار، هي ثالث أكبر تدفقات لها على الإطلاق.

وتعهد البنك المركزي الأمريكي بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر لسنوات قادمة، ما يخشى المستثمرون أن يحفز ارتفاع التضخم بالنظر إلى قوة التعافي الاقتصادي.

كما ذكر بنك أوف أمريكا أن سوق ديون الأسواق الناشئة سجلت أكبر دخول للتدفقات في ستة أسابيع بواقع 1.4 مليار دولار وأن الأسهم اليابانية تلقت تدفقات قيمتها 2.7 مليار دولار هي الأكبر في 21 أسبوعا.

أسهم أوروبا

من جهتها، أنهت الأسهم الأوروبية الأسبوع قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ جاءت أسهم شركات التعدين في الصدارة مع تجاهل المستثمرين مخاوف حيال موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا وركزوا على آفاق تعاف اقتصادي عالمي قوي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة، الجمعة، وهو ما ضمن له تسجيل رابع مكسب أسبوعي على التوالي ويكون على بعد سبع نقاط من ذروته.

وجاءت الدفعة الأكبر للمؤشر من أسهم شركات التعدين والنفط والغاز، بينما تكبدت قطاعات دفاعية مثل الرعاية الصحية والمرافق خسائر طفيفة.

وبقيادة أسهم شركات صناعة الرقائق، لاسيما إيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم إنترناشونال، سجل مؤشر أسهم التكنولوجيا على ستوكس 600 زيادة 2.7 بالمئة، محققا أكبر مكسب أسبوعي له منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

الأسهم اليابانية

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع الجمعة، فيما قاد سهم سوفت بنك المكاسب على المؤشر نيكاي، إذ اقتنص المستثمرون الأسهم المتراجعة بعد انخفاضها الحاد هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر نيكاي 1.56 في المئة ليغلق عند 29176.70 نقطة، بينما تقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.46 في المئة إلى 1984.16 نقطة. وفي الأسبوع، نزل نيكاي اثنين في المئة وتراجع توبكس 1.4 في المئة. وقال تاكاشي هيروكي كبير الاستراتيجيين لدى مونيكس سيكيوريتيز «هذا رد فعل على الانخفاض الحاد هذا الأسبوع».

المستثمرون يبيعون الأسهم لإعادة موازنة محافظهم مع اقتراب نهاية السنة المالية بنهاية مارس ويضغط ذلك على المؤشرات. وتلقت المعنويات الدعم، إذ أغلقت وول ستريت مرتفعة، الخميس، بفضل تجدد التفاؤل إزاء تعافي الاقتصاد بعد أن تعهد الرئيس جو بايدن بمضاعفة خطة إدارته لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وارتفع سهم سوفت بنك ذو الثقل على نيكاي 1.8%، في أكبر مساهمة على المؤشر، وتلاه سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق والذي قفز 4.65%. وصعد سهم فاست للتجزئة التي تدير متاجر يونيكلو للملابس 0.88% وساهم أيضا في رفع المؤشر نيكاي. وكان سهما تويوتا موتور وسوني أكبر مساهمين في توبكس إذ ارتفعا 2.4% و1.96% على الترتيب. وصعدت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، فيما قاد قطاع النقل المكاسب. وتقدم 195 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 25. (وكالات)