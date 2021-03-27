شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يغلق على ارتفاع مع بدء عودة الموظفين للعمل من مقرات الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل انتعاش القطاع التكنولوجي فضلا عن إعلان شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية عن خطة لإعادة عمل الموظفين من مكاتبهم في الولايات المتحدة.



وكشفت "فيسبوك" اليوم عن أنها سوف تبدأ إعادة فتح مقراتها الإدارية لعمل موظفيها بشكل تدريجي بداية من مايو/أيار القادم، وذلك بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق في الولايات المتحدة.



وذكرت "فيسبوك" في بيان رسمي أنها سوف تبدأ في عودة بعض الموظفين للعمل من المكاتب في سان فرانسيسكو بطاقة استيعابية تصل إلى 10% من الإجمالي.



وتتوقع الشركة أن تعمل المكاتب في "مينلو بارك" بولاية كاليفورنيا التي تحوي مقرها الرئيسي بطاقة استيعابية تقل عن 50% حتى شهر سبتمبر/أيلول المقبل.



وأكد المتحدث الرسمي باسم "فيسبوك" على أن الشركة سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والسلامة اللازمة مع عودة عمل الموظفين من المكاتب.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 1.5% وأغلق جلسة الجمعة عند 283 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 284.5 دولار وأقل سعر عند 277.7 دولار.