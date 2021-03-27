شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق على انخفاض مع عودة تخبط "ماسك" في التغريدات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب التخبط الذي أظهره المدير التنفيذي "إيلون ماسك" في تغريداته على موقع "تويتر" مرة أخرى.



وكان "ماسك" قد حذف تغريدة من حسابه الرسمي بموقع "تويتر" ذكر فيها أن شركة السيارات الكهربائية ربما تصبح الأكبر في سوق الأسهم الأمريكي من حيث القيمة السوقية في غضون عدة أشهر.



وأوضح "ماسك" في تغريدته أن "تسلا" لديها فرصة سانحة لكي تكون أكبر شركة أمريكية مدرجة في "وول ستريت" من حيث قيمتها السوقية، وذلك في رد على سؤال من أحد المتابعين حول قدرة "تسلا" على تجاوز قيمة "آبل" (صانعة آيفون).



ورغم حذف التغريدة في وقت لاحق، إلا أن المتابعين التقطوا صورة لها وتداولوها بشكل واسع النطاق على الإنترنت.



كان "ماسك" قد واجه ضغوطا وتحقيقات من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عام 2018 بسبب تغريداته المثيرة للجدل ولها أبرزها إمكانية تحول "تسلا" إلى شركة خاصة إذا بلغ سعر السهم 420 دولارا.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 3.4% وأغلق جلسة الجمعة عند 618.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 643.8 دولار وأقل سعر عند 599.8 دولار.