شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوات المنزلية: ارتفاع مبيعات أدوات المطبخ قبل شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك ارتفاع في مبيعات عدد من أدوات المطبخ المعروفة شعبيًا باسم "الرفايع"، مثل: "الكوبايات والأواني والمعالق والأطباق البلاستيكية قبل دخول شهر رمضان، وذلك بسبب تزايد استخدامها خلال الشهر الكريم في المقابل يتراجع مبيعات الأجهزة المنزلية والكهربائية بسبب انخفاض حفلات الزفاف في هذا الشهر، مشيرًا إلى زيادة أسعار عدد من الأدوات المنزلية بداية من الأسبوع الماضي، ومنها: منتجات البلاستيك بنسبة 40%، ومنتجات الألومنيوم والاستاليس بمتوسط 25%، بسبب ارتفاع أسعار مواد الخام عالميًا وتضاعف تكلفة الشحن.

أضاف "الطحاوي"، لـ"الخليج 365"، أن مبيعات عيد الأم هذا العام انخفضت مقارنة بالعام الماضي، رغم ثبات أسعار الأدوات المنزلية والكهربائية هذا العام، مضيفًا أن الهدايا من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية التي تتراوح قيمتها بين 100 إلى 500 جنيه الأعلى مبيعًا خلال موسم عيد الأم، مثل: أطقم الكاسات والصواني والكوبايات من الأدوات المنزلية، وأجهزة المكواة ومكواة الشعر وأدوات المكياج.

وفي سياق آخر، قال فتحي الطحاوي، إن الشعبة عقدت اجتماعًا خلال الأسبوع الماضي، مع وفد من هيئة سلامة الغذاء، والذي عرض اشتراطات حفظ المواد الغذائية واشتراطات تغليف المواد الملامسة لها، مضيفًا أن الشعبة أكدت لوفد الهيئة عدم إنتاجها أو بيع أي منتجات تدخل في بيع الأغذية.

أضاف "الطحاوي"، أنه تم الاتفاق مع هيئة سلامة الغذاء على تقديم مذكرة من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية إلى الهيئة، للمطالبة بإلغاء مصاريف تسجيل مخازن أعضاء الشعبة بالهيئة؛ لعدم ضم هذه المخازن أي مواد غذائية، وكذلك المطالبة بخفض مصاريف تسجيل أعضاء الشعبة بالهيئة؛ لارتفاع تكلفة التسجيل على الأعضاء، كما أنه لا يمكن المساواة بينهم وبين مصنعي الأغذية.