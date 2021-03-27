شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تونسية: ثروة الغنوشي ضخمة ومصادرها مشبوهة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس: ”الخليج 365”، وكالات

فجرت أرقام ضخمة عن ثروة زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان في تونس راشد الغنوشي صدمة لدى التونسيين، إثر تحقيق نشر في صحيفة محلية، يكشف للمرة الأولى عن أموال وأرصدة القيادي الأول في الحزب الإخواني.

وتضمن مقال بعنوان: «الأنوار تفتح ملف ثروة الغنوشي»، بجريدة «التونسية» أرقاماً تكشف لأول مرة، سرعان ما أثارت جدلاً وتحولت إلى حديث الساعة في باقي وسائل الإعلام التونسية.

وعلى الرغم من علامات الثراء الفاحش والمفاجئ البادية على عائلة الغنوشي وأقاربه والعديد من القياديين في الحزب بعد ثورة 2011، إلا أن الحديث عن مصادر تلك الأموال ظل موضوعاً غير مكشوف للتونسيين ونادراً ما يتم الخوض فيه.

ومما جاء في المقال المنشور إن الغنوشي يتصدر قائمة أثرياء تونس بثروة لا تقل عن مليار دولار، أي ما يعادل2,7 مليار دينار تونسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أغلب مصادر ثروة الغنوشي هي في شكل ودائع بنكية موجودة في سويسرا وحصص في شركات تنشط بالخارج منها ثلاث شركات في فرنسا تنشط في مجال التوزيع يديرها نجلاه صهيل ومعاذ وصهرهما رفيق عبد السلام بوشلاكة.

ومما كشفته الصحيفة أن تحويل الأموال يتم بأحدث تقنيات التبييض مثل جمع أموال المغتربين، وتسديدها بالعملة المحلية أو عبر سندات التصدير والتوريد المدلسة.

وبحسب التسريبات التي نقلتها الصحيفة فإن الغنوشي ظل يشغل أهم وظيفتين في حزب النهضة، وهي جمع المال والعلاقات الدولية، ما يعادل مهام القيادي خيرت الشاطر في تنظيم جماعة الإخوان في مصر.

من جانب اخر، تسبب غياب أعضاء عن مجلس النواب التونسي، أمس الجمعة، في إلغاء جلسة كانت مخصصة للحوار مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وذكرت مصادر ان 23 نائباً فقط حضروا الجلسة عند افتتاحها.

واضافت ان عدد الحاضرين لم يتجاوز 42 نائبا عند استئناف الجلسة بعد نصف ساعة من موعدها الأصلي.

وكان المجلس قد برمج جلسة عامة، عشية، أمس الأول الخميس، للحوار مع وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، بشأن قطاعات العدل والداخلية والجمعيات، لترفع الجلسة بعد تسجيل الحضور في مناسبتين دون حصول نصاب قانوني كامل، ليضطر رئيس الجلسة للاعتذار من الوزيرة لتعذر عقد الجلسة.