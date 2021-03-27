شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يشدد اللهجة إزاء نقص شحنات «أسترازينيكا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر قادة الاتحاد الأوروبي عن إحباطهم من النقص الهائل في تسليم الشحنات التي تعاقد عليها من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، وسط ارتفاع الإصابات في الموجة الثالثة من الجائحة في جميع أنحاء أوروبا. وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين من أن المفوضية ستحظر صادرات الشركة البريطانية السويدية من اللقاح إلى أن تسلم الاتحاد الأوروبي الشحنات التي وعدته بها.

وقالت في مؤتمر صحفي عقب قمة عبر الفيديو لزعماء الاتحاد الأوروبي: «نريد أن نوضح لمواطنينا الأوروبيين إنهم يحصلون على نصيبهم العادل».

وأضافت «يتعين على الشركة اللحاق بالركب وعليها احترام العقد الذي أبرمته مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قبل أن تنخرط مرة أخرى في تصدير اللقاحات».

ومن بين 300 مليون جرعة من المقرر تسليمها إلى دول الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية يونيو/ حزيران، تهدف أسترازينيكا إلى تسليم 100 مليون فقط.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوسائل الإعلام إنها «نهاية السذاجة» موضحاً «يجب أن نمنع كل الصادرات ما دامت المختبرات لا تحترم التزاماتها مع الأوروبيين».

وفي الولايات المتحدة، ضاعف جو بايدن الذي انضم إلى قمة الاتحاد الأوروبي الافتراضية، هدف حملة التلقيح خلال أول مئة يوم من ولايته، ليضعها عند مستوى 200 مليون جرعة.

ووعد بأنّه «سنكون قد أعطينا 200 مليون جرعة بحلول اليوم المئة». ورفع بايدن سقف طموحاته بعد تحقيق هدفه الأولي المتمثل في إعطاء 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة في اليوم الثامن والخمسين من ولايته، وقال: «سنكون قد أعطينا 200 مليون جرعة بحلول اليوم المئة من ولايتي».

وفي ألمانيا قال لوثر فيلر رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إن الموجة الثالثة يمكن أن تصبح الأسوأ إلى الآن وإنه من غير المستبعد أن يصل العدد اليومي للإصابات في ألمانيا إلى مئة ألف. وقال فيلر داعياً الناس للبقاء في المنازل في عيد الفصح «هناك دلائل واضحة على أن هذه الموجة ستكون أسوأ من الموجتين الأولى والثانية». وأضاف «أمامنا بعض الأسابيع الصعبة للغاية».

يجيء ذلك فيما تستمر حملات التطعيم في التسارع هذا الأسبوع، وتجاوزت الحصيلة نصف مليار جرعة في جميع أنحاء العالم، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس الجمعة. واستعملت أكثر من 508,3 مليون جرعة في 164 بلداً ومنطقة على الأقل، وفق إحصاء يستند إلى معطيات رسمية حتى الجمعة الساعة 09,00 ت غ. ويتسارع نسق التطعيم بشكل متزايد، إذ استعملت أول مئة مليون جرعة لقاح خلال شهرين، في حين استعملت المئة مليون الثانية خلال عشرين يوماً، والثالثة خلال 15 يوماً، والرابعة خلال 11 يوماً، والخامسة خلال ثمانية أيام.

على صعيد آخر، أعلن الكرملين، أن روسيا والصين لا تستخدمان لقاحيهما ك«أدوات نفوذ» على الساحة الدولية، رداً على اتهامات غربية بهذا الشأن.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زعم أن بلاده تواجه «حرباً عالمية من نوع جديد»، مشيراً إلى أنّ القوتين تستخدمان اللقاحات الخاصة بهما لتعزيز «النفوذ». وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: «لا نوافق إطلاقاً على (اتهامات) أنّ كلا من روسيا والصين تشنان حرباً من نوع ما». وفي المقابل اتهمت روسيا والصين دولاً غربية بتخزين اللقاحات على حساب الدول الفقيرة.

(وكالات)