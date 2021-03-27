شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار السياسي الليبي يبحث تنفيذ خريطة الطريق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الجمعة، اجتماعاً لأعضاء ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي،فيما بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس،مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي خطوات تعزيز التعاون بين البلدين،في حين قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني إن إيطاليا وفرنسا تجاوزتا التناقضات بشأن الملف الليبي.

وبحث المبعوث الأممي يان كوبيش صباحاً مع عضوات الملتقى وناشطات مدنيات،قضايا المصالحة والسلام، فيما ناقش في الجلسة المسائية سبل المضي قدماً في تنفيذ خريطة الطريق للسير نحو الانتخابات، إضافة إلى مسألة القاعدة الدستورية.

أردوغان يلتقي المنفي واللافي

من جهة أخرى،بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس ،مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي في إسطنبول،خطوات تطوير التعاون والعلاقات الثنائية.

في الأثناء،قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، إن إيطاليا وفرنسا تجاوزتا التناقضات بشأن الملف الليبي، والآن هناك خط مشترك لأوروبا لضمان استقرار ليبيا.

وأضافت وفي تصريحات أمس: «أعتقد الآن أن هناك خط اتحاد لأوروبا، حين انقسمت أوروبا حول ليبيا تقدمت جهات فاعلة أخرى مثل تركيا وروسيا».

واعتبرت أن هناك فرصًا بفضل الحكومة الجديدة والانتخابات المقبلة . وشددت على ضرورة مساعدة حكومة عبد الحميد الدبيبة على السير في طريق الاستقرار والتنمية .

التزام بتحقيق الاستقرار

بدوره،أشاد رئيس وفد العلاقات مع البلدان المغاربية بالبرلمان الأوروبي كوزولينو بالنجاح الذي حققته الزيارة التي قام بها وزراء خارجية إيطاليا فرنسا وألمانيا الخميس لطرابلس ولقاء الدبيبة.

وقال : «إن الوجود في طرابلس يشهد على وحدة النوايا بين الدول الأوروبية الملتزمة بتحقيق الاستقرار في ليبيا».

وشدد على الالتزام بإعادة إطلاق الاقتراح حول أوروبا تلعب دوراً رئيسياً في عملية التهدئة وإعادة الإعمار في ليبيا، مع دعم الشعب الليبي في عملية الانتقال وإعادة توحيد المؤسسات.

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