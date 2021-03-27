إلـى جنـان الخلـد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحزن فقدان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الجميع، لما كان لهذا الراحل الكريم، من مآثر وعطاءات، وهذا الحزن جسّده مجموعة من شعراء الإمارات والوطن العربي، بأبيات رثاء صادقة ومعبّرة:

إلَى جِنَانْ الْخِلْد يَا الشَّيْخ حَمْدَانْ

‏ رَحَلْت لكِنِّكْ فِيْ الاعْمَاقْ بَاقِيْ

‏مَا لُوْمَهَا يَوْم دْمَعَتْ عَيْن اْلاِحْسَانْ

‏ يَامَا سِقَتْهَا مِنْ يِمِيْنِكْ سِوَاقِيْ

‏سيف السعدي



حمدان حيّ وطيب حمدان ما ماتْ

‏ العمر يفنى لكن الطيب باقي

‏في ذمّة الله يا رفيع المقاماتْ

‏ عليك دمع الحزن غطّى المآقي

‏ذياب غانم المزروعي



أصبح صباح دبي باكي ومحزونْ

‏ ينعى رحيلك يا وفا الدار والحيّ

‏يغفر لك الرحمن يا شيخ وتكونْ

‏ في جنةٍ أحلى وأجمل من دبيّ

علي الخوّار



في أمان الله يا الشيخ الكريمْ

يا فقيد الدّار يا نسل الكرامْ

بالرضا نستودعك ربٍّ رحيمْ

ويا عسى الفردوس لكْ دار ومقامْ

مريم النقبي



لو متّ ذكرك بالمسامع حيّ

‏ يلّي جمعت الطيب كله جمعْ

‏تبكي عليك دبي وَاهْل دبيّ

‏ وسبع الإمارات اذرفت لك دمعْ

حمد البلوشي



في جنة الفردوس يا الشيخ حمدانْ

يا الله جعلك في جنان ونعيمهْ

ساعة رحيلك كلّه الشعب فقدانْ

على رحيلك كل نفسٍ سقيمهْ

سعيد بنً غماض الراشدي



الحزن صبّح على الدولة وبيّت

‏ واظْلمت عقبك يا بو راشد دبيّ

‏كل ما قال الزمن .. حمدان ميّتْ

‏ قالت شعوب العرب حمدان حيّ

خليفه مصبح الكعبي



ودّعتك دبي حمدان وبكتْ

‏ وفي الإمارات أشرق الفجر الحزينْ

‏رحمتك يارب روحه أسلكتْ

‏ في طريق الحقّ والحق اليقينْ

ناصر بن يروان النيادي

‎

البارحه يا دْبيّ نمتي حزينَهْ

‎‏واليوم لفراقه صحيتي على حِزْن

‎‏ عسى قبِر حمدانْ لى تحضنينَهْ

‎‏يعشِب من الرحمات ويْعانِق المزْنْ

علي السبعان



رحل حمدان وغيابه جرح هالنّاس

وعمّ الحزن في كل الون من يهدي البَسْمَهْ

صباح الأربعاء بدون نور ولا حوى إحساسْ

دبي تلبست لون السواد ..والمدى عَتمَهْ

عتيق الكعبي



غرِّدوا ..بالحزن ينعونكْ

والخبر كم افجع بلادكْ

بكل طاري طيب يطرونكْ

يعلّ ... بالجنات ميعادكْ

أسما الكعبي (حسّ القصيد)



شوف وجه دبي من فقدٍ عظيمْ

وانت تعرف إنْ فراقه كان غيرْ

حزنها من بعد حَمدانٍ أليمْ

وجهها يحكي عن فراق و ضميرْ

طارق بالحاي المراشدة



رحل عنا سليل الجود والاحسانْ

‏ رحل عنا عميد شيوخنا حمدانْ

‏رحل عنا وترك في قلوبنا حَسرَهْ

‏ على قرم تربع في الحنايا أزمانْ

عبدالرحمن المطيوعي



حمدان بن راشد فقيدَهْ

يبكي عليه اقراب وبعادْ

ويبكيه بو راشد عضيدَهْ

وتبكي عليه قلوب لِعبادْ

علي بن شميل الكعبي



خيّم الحزن في يوم الربوع ودهانا

في فقيدٍ عسى المولى ييّمّن كتابَهْ

شيخنا اللي من ايامه وعمره عطانا

ما ذخر لجلنا جهده و زهرة شبابَهْ

فاطمة ناصر



تضيق هالدنيا الكبيره فيني

لامن سمعت برحيل إنسانْ

ومالوم لو صبّت دمعها عيني

تبكي على شيخ الكرم حمدانْ

سراب الشارجة



رحت يا مزبان جارك والضيوفْ

‏ عند ربّ العرش رحمن العبيدْ

‏يرحمك في يوم تعرض به كشوفْ

‏ يوم لا ينفع قريب ولا بعيدْ

عبدالرزاق بن محمدي



الحزن غطّى تفاصيل الكلامْ

والألم فقدان والمعنى وأساهْ

نفتقد حمدان في لحظة ختامْ

في جنان الخلْد يا ربّي عَساهْ

زهرة المازمي



شيخنا حمدان لكْ منّا دُعانا

دارك الفردوس بابيض الأيادي

أحسن الله يا اهالينا عزانا

وعظم الله اليوم اجرك يا بلادي

ناصر حمد بو شهاب