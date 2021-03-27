شكرا لقرائتكم خبر عن الحضارة تلامس رمال القوع الذهبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

امتدت الحضارة لتلامس رمال الصحراء في منطقة القوع التي تبتعد عن مركز مدينة العين حوالي 120 كيلومتراً؛ إذ تحولت إلى بقعة تتوفر فيها أغلبية الخدمات من شبكة الطرق الحديثة المعبدة والمزودة بالإنارة أو الخدمات العلاجية والترفيهية والتعليمية والأسواق وغيرها.

جملة من المشاريع شهدتها منطقة القوع وجعلتها من المناطق المأهولة بالسكان، حيث أعلنت بلدية مدينة العين خلال مارس 2019، تخصيص 242 قطعة أرض سكنية معتمدة في منطقة القوع لتلبية احتياجات المواطنين المستحقين من أصحاب الأراضي السكنية الخاصة. وواكب النمو السكاني والتطور العمراني في المنطقة توسع ملحوظ في الخدمات، حيث تم بناء المدارس لمختلف المراحل الدراسية للذكور والإناث، ومركز صحي ومساكن شعبية وخدمات عامة متنوعة.

337 مليون درهم

سعياً إلى مد شبكة الطرق الحضرية في مختلف مناطق مدينة العين سواء الواقعة قرب مركز المدينة أو البعيدة منها، نفذت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) مشروع تطوير طريق الفاية الرزين القوع بتكلفة 377 مليون درهم، بهدف تطوير وتحسين الطريق الممتد من تقاطع منطقة الفاية مع طريق العين

الشاحنات جنوباً، باتجاه طريق الرزين، وشرقاً باتجاه القوع.

وتضمن المشروع طريقاً مزدوجاً يمتد من الفاية إلى ما يقارب 15 كيلومتراً باتجاه الرزين وطريقاً مفرداً بطول 125 كيلومتراً يصل منطقة الرزين بالقوع، إضافة إلى إنشاء 5 دوارات رئيسية وتحسين القائمة منها، كما نفذت بلدية مدينة العين مشروع إنشاء طريق إسفلتي من حي الرقيعات لمنطقة القوع لمسافة تصل إلى 7 كيلومترات تقريباً.

وفي مضمار سباق الهجن بالقوع تم إنشاء طريق إسفلتي داخلي (ثلاث حارات) وطريق خارجي (حارتان) على طول المضمار القائم طول 4 كيلومترات وتوريد وفرش طبقة من السبخة للمضمار القائم وتعديل شكل الحظيرة عند منطقة النهاية، إضافة إلى توريد وتركيب بوابتين أوتوماتيكيتين عند نقط البداية، وخط مياه بطول 80 متراً مع محطة تعبئة تناكر مياه لأصحاب العزب في المنطقة.

نموذج واقعي

وأكد عدد من السكان أن منطقة القوع تعد نموذجاً واقعياً لاهتمام القيادة الرشيدة، وحرصها على تلمس احتياجات المواطنين وتوفيرها، وإن كانوا من سكان المناطق البعيدة عن مركز المدينة، موضحين أن الخدمات التي تم توفيرها والمشاريع التي تم تنفيذها على رمال الصحراء الناعمة، تعد من الإنجازات الحقيقية للحكومة الرشيدة المتجسدة على أرض الواقع.

وقال راشد بطي الدرعي (موظف): «أصبحت منطقة القوع تنعم كغيرها من مناطق المدينة بالنهضة والتطور، ويعود الفضل في هذا بعد الله عز وجل للقيادة الرشيدة حفظها الله، التي وفرت خدمات لا حصر لها من بيوت وأراض وبرامج دعم للأسر المواطنة، إلى جانب تشييد المدارس الحديثة ومجلس القوع والمساجد، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تحقيق الرفاهية للمواطن».

حديقة وسوق

وأكد محمد سلطان (موظف) أن كل من سكن في القوع يلاحظ النمو الذي شهدته المنطقة التي باتت تتضمن شعبيات مختلفة وخدمات لتلبية احتياجات المواطنين من أسواق وحديقة ومركز لذوي الاحتياجات الخاصة، وشبكة طرق منارة، ومركز الدفاع المدني وصالة أعراس وغيرها، مشيراً إلى أن جملة الخدمات التي تتوفر في المنطقة أزاحت عنها مسمى المنطقة النائية.

وأشار إلى أن القوع التي تسكنها أغلبية مواطنة باتت تحتاج إلى حديقة عامة تتناسب مع متطلبات الأسرة العصرية التي يتوجه فيها جميع أفراد الأسرة للترفيه، وتحتاج أيضاً إلى مماشٍ رياضية تسمح للنساء والرجال بممارسة الرياضة، إضافة إلى إنارة طريق القوع الرزين وأم الزمول، وشوق شعبي.