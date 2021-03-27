شكرا لقرائتكم خبر عن دبي.. مدينة آمنة ونظيفة وذكية ومستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: سومية سعد

قطعت دبي شوطاً مهماً في جميع المجالات، ومنها مجال البناء ومشاريعها وخططها الاستراتيجية الهادفة غلى تحقيق التنمية المستدامة في سبيل أن تكون بيئة دبي آمنة ونظيفة بتطبيق مواصفات المباني الخضراء تنفيذاً لقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فكان مشروع شروط ومواصفات المباني الخضراء أحد أهم التشريعات التي تبنتها الحكومة في سبيل حماية البيئة والموارد الطبيعية.

الممارسات العالمية، كانت السبيل الأمثل للتطبيق الفعال في هذا المجال.. وأظهرت الإحصائيات تفوق دبي في المباني المنجزة، حيث بلغت خلال العام الماضي 3227 مبنى جديداً بمعدل 269 مبنى شهرياً أي(نحو 10 مبانٍ يومياً)، وسجل شهر سبتمبر الماضي أعلى عدد من المباني المنجزة في الإمارة بواقع 375 مبنى جديداً.

قالت المهندسة ليالي الملا، مديرة تراخيص البناء في بلدية دبي في حوار مع ”الخليج 365” إن طلبات تراخيص البناء بلغت 50 ألف معاملة خلال عام 2020 تشمل بناء جديد وتعديلات وإضافات وديكور وغيرها وتلعب البلدية دوراً هاماً وحيوياً في تسهيل عمليات تراخيص البناء والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المعتمدة ومن ضمنها اشتراطات المباني الخضراء ومتطلبات أصحاب ذوي الهمم.

مدينة ذكية

وأكدت ليالي الملا، أن مدينة دبي أصبحت من أبرز المدن الذكية والمستدامة من خلال تطبيق المعايير والأنظمة الحديثة على مستوى العالم، الأمر الذي يسير في نفس اتجاه النظرة الطموحة للإمارة، وذلك تماشياً مع اهتمام العالم في الوقت الحاضر بالحفاظ على البيئة وحياة المجتمعات الإنسانية على الأرض، مما يعكس الحركة الإيجابية وانتعاش سوق العمل وتحديداً قطاع البناء والإنشاء وازدهاره خاصة في المرحلة المقبلة التي تشهد فيها الإمارة استضافة العديد من الفعاليات الدولية الهامة، وأن جميع المعاملات والخدمات المقدمة هي خدمات إلكترونية بنسبة 100% وذلك حسب توجهات الحكومة الالكترونية، حيث يمكن التقديم لها من خلال بوابة بلدية دبي الإلكترونية مع وجود تفاصيل للوثائق المطلوبة وخطوات التقديم والرسوم والمدة المحددة لتلقي رد البلدية وتسهيلاً على المتعاملين وتحسيناً لخدماتها تقوم بلدية دبي حالياً بتطوير نظام اختبارات إلكتروني متكامل للمضي في مواكبة أفضل الممارسات العالمية والتطور المشهود في مجال الإنشاءات في الإمارة.

تزايد مستمر

وأضافت أن حجم العمل لم يتناقص مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي يسبقه، حيث بلغت نسبة الزيادة 2% بالرغم من تأثيرات ظروف جائحة كورونا إلا أن العمل يسير بوتيرة متصاعدة منذ بداية العام، وأن أعداد الطلبات المقدمة للترخيص في إجمالها يسير بتزايد مستمر مع تغيير في نوعية المعاملات، حيث إن تقديم تراخيص المباني الجديدة تناقص نسبياً عما كان عليه العام الماضي ولكن بالمقابل شهدت طلبات الإضافات والتعديلات وأعمال الديكور تصاعداً مستمراً.

مخططات معتمدة

وأشارت إلى مساحات البناء الجديد والإضافات والتعديلات التي تم اعتمادها وإصدار رخص لها بلغت حوالي 3 ملايين متر مربع وأصبحت جاهزة للتنفيذ، وأن عدد المباني الجديدة بلغ ألفين و700 مبنى تم ترخيصها، أما بالنسبة للمباني الجاري تشييدها في الإمارة وتشرف عليها بلدية دبي، فقد تجاوزت 12 ألف مبنى تحت التنفيذ ويأتي ذلك بالدور الهام والحيوي الذي تقوم به البلدية للإشراف على عمليات البناء للتأكد من تنفيذها حسب المخططات المعتمدة وحسب اشتراطات الأمن والسلامة وحسب الأصول الهندسية.

مساحات متعددة

وقالت الملا: تشكل مساحات المباني متعددة الطوابق 44% من إجمالي 3.2 مليون متر مربع مساحات مرخصة لعام 2020 وتعادل مساحتها 1.4 مليون متر مربع وبلغت نسبة الفلل الخاصة أكثر من 30% حيث إنها تقدر بمليون متر مربع، وبلغت نسبة الفلل الاستثمارية 6% حيث إنها تقدر ب 186 ألف متر مربع ونسبة المباني الصناعية إلى 6% حيث إنها تقدر 188 ألف متر مربع، فيما بلغت نسبة مساحات المباني العامة أكثر من 13% حيث إنها تقدر ب 434 ألف متر مربع من إجمالي مساحات العام الماضي.

رخص صادرة

وأفادت بأن عدد الرخص الصادرة بأنواعها المختلفة بلغ 24 ألف رخصة لعام 2020، أما بالنسبة لطلبات الترخيص التي تساهم في دراستها ومعالجتها الدوائر المشاركة في عملية الترخيص من خلال النافذة الموحدة فقد تجاوزت 31 ألف معاملة خلال عام 2020 وأن نظام دبي لتراخيص البناء الإلكتروني يسهم بصورة مباشرة في تحسين مركز الدولة في التنافسية الدولية من خلال تقليل خطوات الإنجاز واختصار مدة التقديم.

