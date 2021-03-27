شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انعقاد عمومية 7 شركات لمناقشة توزيع الأرباح.. وتعيين ممثل للأقلية بـ"غاز مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم السبت، الجمعية العامة العادية وغير العادية 14 شركة مدرجة بالبورصة المصرية، تناقش 7 شركات منها توزيع أرباح على المساهمين، فيما تناقش عمومية شركة غاز مصر، مطالب مساهمي الأقلية بإدراج بند للموافقة على تقييم سهم غاز مصر في ظل التغيرات التي طرأت على استثمارات الشركة، وذلك عن طريق إحدى الشركات المقيدة والمرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعيين ممثل للأقلية.





توزيعات الأرباحتعقد 7 شركات جمعيات عامة عادية وغير عادية لمناقشة توزيع أرباح، وهي شركة المنصورة للدواجن، لمناقشة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن عام 2020، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تنتهي 2023، والتصديق على القوائم المالية للشركة عن عام 2020، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة في 2020، وشركة المالية والصناعية المصرية، للموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن عام 2020، والتصديق على القوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة عن عام 2020، كما تناقش الجمعية العامة غير العادية في اليوم ذاته تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة.

وتقعد الجمعية العامة العادية لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، لمناقشة توزيع أرباح بقيمة 30.01 مليون جنيه على المساهمين بواقع 2.5 جنيه للسهم، وشمل المشروع ترحيل 79.25 مليون جنيه أرباح للعام التالي، وتقعد في نفس اليوم الجمعية غير العادية للنظر في كفالة الشركة لشركة أورجانيك لتكنولوجيا الحيوية في القروض والحسابات الجارية والمدينة لدى البنوك، وتعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي، والمصادقة على توزيع أسهم مجانية من رصيد أسهم الخزينة توزيعاً للأرباح، كما ستنظر العمومية في إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي، واعتماد التعديلات التي طرأت عليه، تعديل المادتين 7 و21 من النظام الأساسي للشركة.

كما تعقد شركة مصر للأسمنت قنا، الجمعية العامة العادية، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي، والموافقة على التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، كما ستنظر العمومية في إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي، وتعيين مراقب الحسابات، وتعقد الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو، الجمعية العامة العادية للشركة، للموافقة علي اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 .

فيما تنظر الجمعية العامة العادية لشركة غاز مصر تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وتقرير مراقبي حسابات الجهاز المركزي عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية وتقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والنظر في اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح الشركة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 والموضوعات ذات الصلة.

كما تناقش الجمعية إخلال مسئولية مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية 2020 والمصادقة على ماقام به من أعمال خلال العام، تحديد بدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2021، والموافقة على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والنظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام 2021، والموافقة على تفويض مجس الإدارة في إبرام عقود معاوضة طبقًا لنص المادة رقم 99 من القانون رقم 159 لسنة 81 ولائحته التنفيذية، والموافقة على تحويل رصيد احتياطي إسكان العاملين ورصيد احتياطي ارتفاع أسعار أصول إلى رصيد الاحتياطى العام.

تقدم مساهمو الأقلية بشركة غاز مصر، بعدة مطالب لإدراجها بالجمعية العامة العادية للشركة المقررة يوم السبت الموافق 27 مارس الجاري، وتصدرت قائمة المطالب إدراج بند للموافقة على تقييم سهم غاز مصر في ظل التغيرات التي طرأت على استثمارات الشركة، وذلك عن طريق إحدى الشركات المقيدة والمرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وإدراج بند توزيع الأرباح المقترحة للمساهمين لتصل إلى مبلغ 78 مليون جنيه، وبذلك يصبح الكوبون للمساهمين قدره 1.625 جنيه للسهم، وطالب المساهمون كذلك بإدراج بند للموافقة على ترشيح المهندس محمد عبد الله معوض أحمد رئيس مجلس إدارة شركة كولدويل بانكر - مصر، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن القابضة، ممثلًا عن مساهمي الأقلية

كما تعقد الجمعية العامة العادية، لشركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام الماضي، واعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيعات الأرباح، كما ستنظر العمومية في إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام الماضي، والتصديق على محاضر اجتماع المجلس خلال 2020.





قوائم ماليةوتعقد الجمعية العامة لـ5 شركات لاعتماد القوائم المالية للعام الماضي، إذ تعقد الجمعية العامة العادية لشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، لانتخاب مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات مقبلة، واعتماد عقود المعاوضة عن عام 2021، التصديق على القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة عن عام 2020، كما تنعقد الجمعية العامة غير العادية في اليوم ذاته تعديل المادة 3 من النظام الأساسي بحذف أنشطة من غرض الشركة، وتناقش الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، الموافقة على مشروع الخطة الاستثمارية والموازنة التقديرية عن عام 2021، وتشكيل مجلس الإدارة.

وتعقد شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، لمناقشة التصرف في بيع أصل إنتاجي، واعتماد الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية والخطة الاستثمارية عن 2021-2022، وتناقش الجمعية العامة العادية أيضاً تشكيل مجلس الإدارة في ضوء أحكام القانون رقم 185 لسنة 2020، وتعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، لمناقشة مقترح المساهمين بشأن تجزئة السهم على 40 سهماً لتصبح 10 سنتات بدلاً من 4 دولارات.

وتعقد الجمعية العامة العادية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، لمناقشة إقرار مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي المقبل 2021- 2022، وإقرار الخطة الاستثمارية، كما ستناقش العمومية تشكيل مجلس الإدارة في ضوء أحكام القانون رقم 185 لسنة 2020.

وتنظر الجمعية العامة العادية لشركتي مصر بني سويف للأسمنت والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وتقرير مراقبي حسابات الجهاز المركزي عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية، وتقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.