شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية توسع مكاسبها و"الداو جونز" يرتفع بأكثر من 450 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة، وذلك في ظل التوقعات الإيجابية التي أطلقها الاحتياطي الاتحادي لتحقق وول ستريت مكاسب أسبوعية.



وذكر رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" هذا الأسبوع أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن مرحلة التعافي الكامل، لكنه يرى أنه سينمو بقوة في عام 2021، وحال الاقتراب من هدفي التضخم والتوظيف، أكد "باول" على إمكانية التخلي عن برامج التحفيز النقدي تدريجيا.



وأشار الاحتياطي الاتحادي في بيان بأنه قرر السماح للبنوك في الولايات المتحدة بالبدء في توزيع أرباح على المساهمين.



وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر الدخل الشخصي للأمريكيين بنسبة 7.1% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 7.3%.



وعلاوة على ذلك، تراجع مؤشر إنفاق المواطنين في أمريكا بنسبة 1% خلال فبراير/شباط في حين توقع محللون انخفاض المؤشر بنسبة 0.8%.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 4.1% أو ما يعادل 2.41 دولار وأغلق الخام عند 60.97 دولار للبرميل، وحقق خسائر أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 61.2 دولار وأقل سعر عند 58.3 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 4.2% أو ما يعادل 2.62 دولار وأغلق عند 64.57 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بأقل من 0.1%، وبلغ أعلى سعر 64.7 دولار وأقل سعر عند 61.8 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.4% (ما يعادل 453 نقطة) إلى 33072 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 33098 نقطة وأقل مستوى عند 32681 نقطة.



وصعد مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 161 نقطة) إلى 13138 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 13149 نقطة وأقل مستوى عند 12878 نقطة



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.6% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 3974 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 3978 نقطة وأقل مستوى عند 3917 نقطة.