شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على ارتفاع متعافيةً من أدنى مستوى لها في 3 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الجمعة على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ، وتعافى القمح من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر سجله في وقت سابق بالجلسة.



وسجلت عقود القمح خسائر أسبوعية بنسبة 3%، وهي رابع خسائر أسبوعية لها على التوالي، ويعكس ذلك مدى ضغوط الدولار الأمريكي والقلق من وفرة الإمدادات.



وأظهرت بيانات شركة "إيكار" الاستشارية الزراعية أنها تتوقع ارتفاع محصول القمح الروسي عن موسم الحصاد عام 2021 إلى 79.8 مليون طن مقارنة بتقديراتها السابقة عند 78 مليون طن.



وتوقع مجلس الحبوب الدولي ارتفاع الإنتاج العالمي من الحبوب إلى مستوى قياسي عند 2.287 مليار طن خلال موسم الحصاد 2021/2022.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مايو/أيار بنسبة 0.3% إلى 6.13 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.19 دولار وأقل سعر عند 6.08 دولار.