شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي" تتصدر تراجع البورصات الخليجية بنسبة 4.1%..ورأسمالها يخسر 11 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وتصدرت بورصة دبي قائمة أسواق المال الخليجية المتراجعة بنسبة 4.1% خاسرًا 108.4 نقطة ليغلق عند مستوى 2603.91 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 11.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 345.77 مليار درهم، تلاها بورصة قطر بنسبة انخفاض 1.33% خاسراً 136.68 نقطة ليغلق عند مستوى 10168.27 نقطة.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.72% خاسرًا 68.25 نقطة ليغلق عند مستوى 9417.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليار سهم بقيمة 47.4 مليار ريال عبر تنفيذ 2 مليون صفقة، وخسر رأس المال السوقي 98 مليار درهم ليغلق عند 9.247 تريليون ريال.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة السعودية سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 18.59%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 17%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 11.84%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "الاتحاد" بنسبة 7.30%، ثم سهم "اليمامة للحديد" بنسبة 7.14%، ثم سهم "أسمنت تبوك" بنسبة 6.27%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 4.7 مليار ريال سعودي.



الأسواق الإماراتيةتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 4.1% خاسرًا 108.4 نقطة ليغلق عند مستوى 2603.91 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 11.2 مليار درهم ليغلق عند مستوى 345.77 مليار درهم.

وهبط ببورصة دبي قطاع البنوك بنسبة انخفاض 5.6% بضغوط هبوط سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 4.7%، بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 7.6%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 4.6% بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 5.5%، شركة إعمار مولز بنسبة 6.2%.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.1% خاسرًا 9.08 نقطة ليغلق عند مستوى 5726.61 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 810.34 مليار درهم.

وهبط ببورصة أبو ظبي، قطاع البنوك بنسبة انخفاض 0.4% بضغوط هبوط سهم مصرف أبو ظبي الأول بنسبة 0.8%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 0.7% بضغوط هبوط سهم شركة الدار العقارية بنسبة 0.8%.





بورصة مسقطكما تراجع المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.08% خاسرًا 75.14 نقطة ليغلق عند مستوى 3678.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 50.1 مليون سهم، بقيمة 9.6 مليون ريال، وخسر رأس المال السوقي 146.07 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.39 مليار ريال.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة مسقط سهم "الأنوار للاستثمارات القابضة" بنسبة 9.46%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 3.92%، ثم سهم "الوطنية للألومنيوم" بنسبة 3.7%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "بنك مسقط" بنسبة 15.07%، ثم سهم "الوطنية للتمويل" بنسبة 9.09%، ثم سهم "حديد الجزيرة" بنسبة 7.34%.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.55% خاسراً 31.79 نقطة ليغلق عند مستوى 5771.03 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.68% خاسراً 43.08 نقطة ليغلق عند مستوى 6321.91 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% خاسراً 6.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4676.61 نقطة، فيما ارتفع "رئيسي 50" بنسبة 0.02% رابحًا 1.18 نقطة ليغلق عند مستوى 4865.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت 1.115 مليار سهم بقيمة 182.76 مليون دينار، عبر تنفيذ 44.25 ألف صفقة.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.33% خاسراً 136.68 نقطة ليغلق عند مستوى 10168.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.139 مليار سهم بقيمة 1.98 مليار ريال عبر تنفيذ 45.48 ألف صفقة، وتراجع 27 سهمًا، وارتفع 21 سهمًا.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.56%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.97%، ثم قطاعي العقارات والنقل بنسبة 0.76%، 0.70%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي التأمين والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.75%، 0.55%، على التوالي.