شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع عقب بيانات التجزئة في بريطانيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية في المملكة المتحدة.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفع بنسبة 2.1% خلال فبراير/شباط الماضي في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 2.2%.



وتحاول الدول والحكومات السيطرة على تفشي فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للمرض، فيما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" رفع مستهدف توزيع اللقاحات إلى 200 مليون جرعة بنهاية أبريل/نيسان.



وفي المملكة المتحدة أيضا، تتسارع وتيرة توزيع اللقاحات على المواطنين لاحتواء تفشي فيروس كورونا لا سيما بعد أن اضطرت عدة دول في أوروبا لإعادة فرض قيود الإغلاق.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.3783، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر في جلسة اليوم عند 1.3812 في حين سجلت أقل سعر عند 1.3730.