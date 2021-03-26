شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه إلى أكثر من 4% والخام الأمريكي أعلى 61 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل المخاوف من نقص الإمدادات نتيجة استمرار تعطل الملاحة في قناة السويس.



وكانت السلطات المصرية قد أعلنت جنوج سفينة حاويات مما أدى إلى تعطل الملاحة وتعليق تسليم أكثر من مليون طن من النفط إلى مستهلكين.



وتواصل السلطات المصرية جهودها من أجل إعادة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها وسط توقعات خبراء بأن يتطلب الأمر أيام وربما أسابيع.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 16:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.2% إلى 61.01 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 61.2 دولار وأقل سعر عند 58.3 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 4.2% إلى 64.5 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم 64.7 دولار وأقل سعر عند 61.8 دولار.