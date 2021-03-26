شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة: بدء تنفيذ أعمال الحياة الكريمة فى قرية "شما "بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عدد من المشروعات المنفذة بمبادرة حياة كريمة، بقرية شما مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إذ تم الانتهاء من الشدة الخشبية والشبكة الحديديه تمهيداً لصب سقف الدور الأول بمدرسة الشهداء بالقرية، كما تم البدء في أعمال حفر الجناح التعليمى بمدرسة عبد السلام وهبه (تعليم أساسى) على مساحة 480 متر.

أضافت المؤسسة، أنه تم إنهاء جميع التجمعات الخاصة بخطوط المياه للمناطق المحرومه للشوارع الفرعية، وذلك لربطها بالخطوط الرئيسية، تمهيداً لتركيبها، وذلك بعدد 30 شارع فرعى بطول 2671 متر، كما تم توصيل خط الغاز الطبيعى بقرية شما حتى الآن بمسافة 20620 متر، كما تم توصيل الصرف بمسافة 670 متر، وأن كافة هذه الأعمال تتم تحت إشراف المنطقة المركزية للقوات المسلحة.

أشارت مؤسسة حياة كريمة، إلى أن رئيس جامعة المنوفية ونائبه وبعض أعضاء مجلس الجامعة اجتمعوا مع أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية لبحث التنسيق بشكل كامل في المشروع القومي حياة كريمة، وطلب مشاركة أعضاء المؤسسة في جميع الأنشطة المجتمعية للجامعة، وأكد أن الجامعة مفتوحة و متاحة لأي أنشطة ترغب المؤسسة في تفعيلها.