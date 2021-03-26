شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً رغم صدور الدولار وأسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس سجل خسائر أسبوعية.



وكشفت بيانات اقتصادية عن انخفاض مؤشر الدخل الشخصي للأمريكيين بنسبة 7.1% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 7.3%.



وتراجع أيضا مؤشر إنفاق المواطنين في أمريكا بنسبة 1% خلال فبراير/شباط في حين توقع محللون انخفاض المؤشر بنسبة 0.8%.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد أكد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن مرحلة التعافي الكامل، لكنه يرى أنه سينمو بقوة في عام 2021، وحال الاقتراب من هدفي التضخم والتوظيف، أكد "باول" على إمكانية التخلي عن برامج التحفيز النقدي تدريجيا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7.2 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1732.3 دولار للأوقية، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ أعلى مستوى اليوم عند 1735.5 دولار وأقل سعر عند 1718.8 دولار.