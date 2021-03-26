شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع بعد تصريحات "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" والتي أثارت تفاؤل الأسواق بشأن الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم.



وذكر رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" هذا الأسبوع أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن مرحلة التعافي الكامل، لكنه يرى أنه سينمو بقوة في عام 2021، وحال الاقتراب من هدفي التضخم والتوظيف، أكد "باول" على إمكانية التخلي عن برامج التحفيز النقدي تدريجيا.



وأشار الاحتياطي الاتحادي في بيان بأنه قرر السماح للبنوك في الولايات المتحدة بالبدء في توزيع أرباح على المساهمين.



وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، انخفض مؤشر الدخل الشخصي للأمريكيين بنسبة 7.1% خلال الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض بنسبة 7.3%.



وعلاوة على ذلك، تراجع مؤشر إنفاق المواطنين في أمريكا بنسبة 1% خلال فبراير/شباط في حين توقع محللون انخفاض المؤشر بنسبة 0.8%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.