شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار جهود تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - (أ ف ب)

تتواصل محاولات تحرير سفينة الحاويات الضخمة العالقة بقناة السويس منذ الثلاثاء، باستخدام القاطرات والجرافات الثقيلة، فيما تبقى الملاحة معطلة لليوم الرابع على التوالي في هذا المجرى المائي البالغ الأهمية على صعيد حركة التجارة البحرية العالمية.

وأعلنت شركة «برنارد شولته شيبمانجمنت» (بي إس إم)، ومقرها سنغافورة، التي تشرف على الإدارة التقنية للسفينة، في بيان، فشل محاولة الجمعة لتعويم ناقلة الحاويات البالغ طولها 400 متر.

وقالت الشركة في بيان إن عمليّة تهدف إلى «تعويم السفينة» في 26 مارس/آذار «لم تنجح»، وأضافت أن «قاطرتين إضافيتين بقوة تراوح بين 220 و240 طناً» ستصلان بحلول 28 مارس/آذار للمساعدة في تعويم السفينة.

وكانت هيئة قناة السويس أشارت في بيان صباح الجمعة إلى أنه تم الانتهاء من تجريف الرمال المحيطة بالسفينة الجانحة بنسبة «نحو 87%، بمعدلات تكريك (تجريف) تقترب من 17 ألف متر مكعب من الرمال». وكانت الهيئة أعلنت في بيان ليل الخميس أنه تمت الاستعانة بجرافة للقيام بأعمال التجريف بمنطقة جنوح السفينة.

وقال البيان: «تهدف أعمال التكريك إلى إزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة بكميات تكريك تتراوح من 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال يتم طردها عبر خطوط طرد خارجية خاصة بالكراكة، للوصول للغاطس الملائم لتعويمها والذي يتراوح من 12 إلى 16 متراً». وأظهرت لقطات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وهو يتابع أعمال التكريك.

وتعلق هيئة قناة السويس حركة الملاحة بشكل مؤقت لحين إعادة تعويم السفينة العملاقة التي سدّت القناة بالكامل بعدما جنحت وعلقت بالرمال. وصباح الثلاثاء، جنحت سفينة الحاويات «إم في إيفر غيفن» في الناحية الجنوبية للقناة، قرب مدينة السويس. ويبلغ طول السفينة التي كانت تقوم برحلة من الصين إلى روتردام 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

عروض دولية للمساعدة

وأفادت الهيئة في بيان الجمعة أنها تلقت عرضاً أمريكياً «للمساهمة في تلك الجهود»، مؤكدة أنها تتطلع «للتعاون معها في هذا الصدد تقديراً لهذه المبادرة الطيبة». وأكدت الهيئة أنها تلقت عروضاً أخرى للمساعدة من دون تسمية الدول.

ومساء الخميس، قال الفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمشروعات قناة السويس، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن حركة الملاحة في القناة ستُستأنف «في غضون 48 إلى 72 ساعة كحدّ أقصى».

وأتى تصريح مميش بعدما قالت شركة «سميت سالفدج» الهولندية التي كلّفتها مجموعة «إيفرجرين مارين كورب» المشغّلة للسفينة المساعدة في التعويم، إن العملية قد تستغرق «أياماً أو حتى أسابيع». وشبّه بيتر بيردوفسكي المدير التنفيذي لشركة «رويال بوسكاليس»، الشركة الأم للشركة الهولندية، مساء الأربعاء، السفينة بـ«حوت ثقيل جداً على الشاطئ».

رأس الرجاء الصالح

وتدرس كبرى شركات الشحن الدولية مثل ميرسك وهاباج لويد، البدائل الممكنة لتخطي أزمة تكدس السفن أمام تعطل المجرى الملاحي المصري.

وتقول شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية «لويدز ليست» إن طابور انتظار عبور قناة السويس «يضم أكثر من 200 سفينة» عالقة الآن بسبب الغلق.

وأشارت «لويدز ليست» إلى أن «الحسابات التقريبية» تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار، ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.