شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن لغات يصعب ترجمتها آلياً؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هناك أكثر من سبعة آلاف لغة في العالم، من بينها أربعة آلاف لغة مكتوبة؛ لكن 100 لغة فقط، أو نحو ذلك، يمكن ترجمتها باستخدام أدوات الترجمة الآلية؛ مثل «جوجل ترانسليت». وتجرى في الوقت الحالي أبحاث جديدة واعدة؛ لمساعدتنا في التواصل مع اللغات الأخرى أيضاً.

ولنفترض أنك عثرت على رسالة تتضمن معلومات ربما تسهم في إنقاذ حياة شخص؛ لكن المشكلة أنك لا تفهم كلمة واحدة من الرسالة، والأدهى من ذلك، أنك لا تعرف بأي لغة من بين الآلاف من لغات العالم، كُتبت هذه الرسالة، فماذا تفعل؟

لو كانت هذه الرسالة مكتوبة بالفرنسية أو الإسبانية، لكانت هذه المشكلة ستحل بكتابة الرسالة في محرك الترجمة الآلية، وستحصل على إجابة واضحة باللغة الإنجليزية على الفور؛ لكن الكثير من اللغات لا تزال تستعصي على الترجمة الآلية، منها لغات يتحدث بها ملايين من الناس، مثل اللغة الولوفية واللوغندية ولغة التوي ولغة الإيوي في إفريقيا؛ وذلك لأن الخوارزميات التي تعتمد عليها هذه المحركات تتعلم من الترجمات البشرية؛ إذ تحلل ملايين الكلمات من النصوص المترجمة؛ لتتحسن دقتها.

وهناك معين لا ينضب من هذه النصوص ببعض اللغات، مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية؛ بفضل غزارة إنتاج المترجمين البشر بالمؤسسات متعددة الجنسيات، مثل البرلمان الكندي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ إذ ينتج هؤلاء كميات هائلة من الوثائق والمستندات المترجمة. فالبرلمان الأوروبي ينتج وحده 1.37 مليار كلمة بـ23 لغة خلال 10 سنوات.

لكن بعض اللغات، التي قد تكون واسعة الانتشار، قد لا تترجم بهذه الغزارة، ومن ثم لا يوجد الكثير من المنشورات بهذه اللغات، ولهذا تُعرف بأنها لغات قليلة المصادر، ويعتمد الذكاء الاصطناعي للتدرب على هذه اللغات على المنشورات الدينية، مثل الإنجيل المترجم بلغات عديدة؛ لكن هذه المعلومات ليست كافية لتدريب أجهزة الروبوت لإنتاج نصوص مترجمة بدقة في مختلف المجالات.

وبينما يتيح تطبيق «جوجل ترانسليت» للناس التواصل بنحو 108 لغات مختلفة، فإن مترجم «بينغ»، الذي طورته مايكروسوفت، يتيح التواصل بنحو 70 لغة. لكن عدد اللغات المنطوقة في العالم يتجاوز سبعة آلاف لغة، من بينها أربعة آلاف لغة على الأقل لديها نظم كتابة.

وقد يقف هذا الحاجز اللغوي عائقاً أمام أي شخص يحتاج إلى جمع معلومات دقيقة على وجه السرعة، مثل الوكالات الاستخباراتية.

وقد يستغرق تدريب المترجم أو المحلل الاستخباراتي على لغة جديدة سنوات عديدة، وبعد هذه السنوات قد لا يكتسب الخبرة الكافية لأداء المهمة المكلف بها. ويقول روبينو: «هناك أكثر من 500 لغة منطوقة في نيجيريا وحدها، على سبيل المثال. وقد لا يفهم خبراؤنا، حتى أشهرهم عالمياً، في هذا البلد، سوى القليل منها».

(بي بي سي)