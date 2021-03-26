شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل تحسن شهية المخاطرة وإقبال المستثمرين على عملات السلع وأسواق الأسهم العالمية.



يأتي ذلك على الرغم من زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وتحذيرات من تجدد فرض قيود الإغلاق في بعض الدول لا سيما دول أوروبا.



وتحاول الدول والحكومات السيطرة على تفشي فيروس كورونا من خلال توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للمرض، فيما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" رفع مستهدف توزيع اللقاحات إلى 200 مليون جرعة بنهاية أبريل/نيسان.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد أكد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن مرحلة التعافي الكامل، لكنه يرى أنه سينمو بقوة في عام 2021، وحال الاقتراب من هدفي التضخم والتوظيف، أكد "باول" على إمكانية التخلي عن برامج التحفيز النقدي تدريجيا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.7630، وسجل أعلى سعر عند 0.7638 في حين سجل أقل سعر عند 0.7575.