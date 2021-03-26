شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثر تعطل حركة الملاحة بقناة السويس في الاقتصاد العالمي ؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - (رويترز)

خلصت دراسة أجرتها شركة التأمين الألمانية أليانز الجمعة إلى أن سفينة الحاويات التي أوقفت حركة المرور في قناة السويس، قد تكلف التجارة العالمية ما بين ستة مليارات وعشرة مليارات دولار أسبوعياً.

وخلصت الدراسة التي أجرتها أكبر شركة تأمين في أوروبا أيضاً إلى أن كل أسبوع يمر على هذه الحالة من التوقف يقتطع نحو 0.2 في المئة إلى 0.4 في المئة نقطة مئوية من النمو السنوي للتجارة.

وكتب معدو الدراسة: «المشكلة تكمن في أن التكدس في قناة السويس هو القشة التي تقصم ظهر التجارة العالمية».

وقالت الدراسة، إن الأثر السلبي على طول فترات التسليم يتضاعف في الولايات المتحدة، إذ تُستنزف المخزونات بفعل توقعات، بأن حزمة الرئيس جو بايدن الضخمة للتحفيز ستدعم الطلب.

كثفت هيئة قناة السويس اليوم الجهود لتحرير سفينة الحاويات الضخمة العالقة، وإنهاء توقف تسبب في قفزة لأسعار الشحن في ناقلات الوقود، واضطراب في سلاسل الإمداد العالمية.