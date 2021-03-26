شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال المستثمرين على البنوك والطاقة ينعش «وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة الجمعة، إذ اشترى المستثمرون أسهم البنوك والطاقة التي تُتداول بأقل من قيمتها، مراهنين على ما يتوقعون أن يكون أسرع نمو اقتصادي منذ 1984.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 61.6 نقطة أو ما يعادل 0.19% إلى 32681.07 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 7.6 نقطة أو ما يعادل 0.19% إلى 3917.12، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 18.3 نقطة أو ما يعادل 0.14% إلى 12996.026 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأمريكية الخميس، بفضل موجة صعود في أواخر المعاملات إذ اشترى المستثمرون في الشركات المرجح أن تبلي بلاء حسنا في ظل التعافي، إلى جانب الأسهم المنخفضة في الآونة الأخيرة مثل أبل وتسلا، توقعاً لنمو اقتصاد الولايات المتحدة هذا العام بأسرع وتيرة له خلال عشر سنوات.

فقد استشهد الرئيس جو بايدن ببيانات لوزارة العمل تظهر تراجع أعداد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة كدليل على إحراز تقدم اقتصادي، وهي الأخبار ذاتها التي تغاضى عنها المستثمرون في وقت سابق مع تراجع أسواق الأسهم الأمريكية معظم الجلسة.

أظهر تقرير وزارة العمل، تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها في عام، في مؤشر على أن الاقتصاد الأمريكي بصدد نمو أقوى مع تحسن الوضع الصحي وارتفاع درجات الحرارة.

وقال تيم جريسكي، مدير استراتيجيات الاستثمار لدى إنفرنس كاونسل في نيويورك، إنها سوق أسهم مرتبكة للغاية، لا توجد قيادة حقيقية.

الأسهم الأوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، بدعم من مكاسب حققتها الشركات المرتبطة بالسلع الأولية إذ يوازن المستثمرون بين المخاوف بشان ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا واحتمالات تعافٍ اقتصادي أقوى في الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% خلال التداولات، ليبلغ أعلى مستوى في أسبوع. والمؤشر القياسي على مسار الصعود للأسبوع الرابع على التوالي.

وكانت أسهم شركات التعدين والنفط والغاز أكبر رابح في أوروبا، لترتفع 2.1% و1.8% بدعم من ارتفاع أسعار السلع الأولية.

وزاد سهم شركة تعدين النحاس البريطانية كاز مينيرالز 2.9% بعد أن تلقت عرضاً نهائياً بقيمة 4.02 مليار جنيه إسترليني (5.53 مليار دولار) من نوفا ريسورسيز التي يقودها رئيس مجلس إدارة كاز.

وارتفع سهم أفيفا البريطانية 2.1% بعد أن باعت عملياتها في بولندا إلى أليانز الألمانية مقابل 2.5 مليار يورو (2.94 مليار دولار) نقدا. وزاد سهم أليانز 1.3%.

الأسهم اليابانية

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع الجمعة، فيما قاد سهم سوفت بنك المكاسب على المؤشر نيكاي، إذ اقتنص المستثمرون الأسهم المتراجعة بعد انخفاضها الحاد هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر نيكاي 1.56 في المئة ليغلق عند 29176.70 نقطة، بينما تقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.46 في المئة إلى 1984.16 نقطة.

وفي الأسبوع، نزل نيكاي اثنين في المئة وتراجع توبكس 1.4 في المئة.

وقال تاكاشي هيروكي كبير الاستراتيجيين لدى مونيكس سيكيوريتيز «هذا رد فعل على الانخفاض الحاد هذا الأسبوع».

المستثمرون يبيعون الأسهم لإعادة موازنة محافظهم مع اقتراب نهاية السنة المالية بنهاية مارس ويضغط ذلك على المؤشرات.

وتلقت المعنويات الدعم، إذ أغلقت وول ستريت مرتفعة، الخميس، بفضل تجدد التفاؤل إزاء تعافي الاقتصاد بعد أن تعهد الرئيس جو بايدن بمضاعفة خطة إدارته لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وارتفع سهم سوفت بنك ذو الثقل على نيكاي 1.8%، في أكبر مساهمة على المؤشر، وتلاه سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق والذي قفز 4.65%.

وصعد سهم فاست للتجزئة التي تدير متاجر يونيكلو للملابس 0.88% وساهم أيضا في رفع المؤشر نيكاي.

وكان سهما تويوتا موتور وسوني أكبر مساهمين في توبكس إذ ارتفعا 2.4% و1.96% على الترتيب.

وصعدت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، فيما قاد قطاع النقل المكاسب.

وتقدم 195 سهماً على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 25. (وكالات)