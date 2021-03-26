شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي ضيف شرف في «الاختيار 2» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف المطرب المصري أحمد فهمي، عن مشاركته كضيف شرف ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، كما أوضح تجسيده لشخصية ضابط شرطة، يستشهد في أولى حلقات المسلسل، ونشر فهمي صورة من كواليس التصوير عبر حساباته بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب «كان لي الشرف أن أكون جزءاً من مسلسل الاختيار 2.. شكراً لكل القائمين على هذا العمل الضخم».

يشارك في بطولة العمل إنجي المقدم، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، أحمد داش، أحمد شاكر عبداللطيف، عمر الشناوي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج «سينرجي»، ويتناول بطولات الجيش والشرطة المصرية ضد الإرهاب.