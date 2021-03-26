شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا في «حرب أهلية» حتى نهاية رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

أبدت الفنانة المصرية يسرا سعادتها بالوجود في مسلسل «حرب أهلية» في موسم دراما رمضان مع مجموعة عمل وصفتها بالرائعة، لافتة إلى أنها تتعاون مع الفنانة أروى جودة لأول مرة، معتبرة أنه حينما تكون مجموعة العمل متعاونة جميعها، يخرج العمل بشكل جيد ولافت للجمهور، مضيفة أن المسلسل سيكون مفاجأة سعيدة للجمهور، وسيقدمها بشكل مختلف.

وعن استمرار تصوير المسلسل في رمضان، تؤكد يسرا أنها اعتادت الوجود في موقع التصوير في هذا الشهر الكريم، حيث ستفطر وتتسحر معهم يومياً، خاصة أن التصوير يستمر حتى الأيام الأخيرة من رمضان، متابعة أن الأمر أصبح أشبه إلى شكل العائلة التي تقضي معهم رمضان بالكامل.

مسلسل «حرب أهلية» بطولة باسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة وسينتيا خليفة، ومايان السيد، ورشدى الشامى، وبرلتنى فؤاد، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.