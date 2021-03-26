شكرا لقرائتكم خبر عن إوزة تزعج سكان بلدة بريطانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

يعاني سكان بلدة نورثهامبتون في بريطانيا من إوزة يسمونها «سيدريك»، تتجول بين المنازل وتطرق الأبواب، وتضع منقارها في صناديق الرسائل ثم تهزها في إحداث فوضى، بجانب مضايقة المارة لساعات طويلة.

ولم يتمكن أحد من معرفة سبب استمرار الإوزة المزعجة بدس منقارها من صندوق البريد خلال أبواب منزله. وحاول ستيفن ليج أحد السكان وعضو في مجلس المدينة خلال مناسبات عدة ردع الزائر المعادي للمجتمع وفشل في ذلك.

ويكتنف الغموض سبب استمرار الطائر المزعج في الطرق على أبواب المنازل، لكن يُعتقد أنه قد يكون سلوكاً عدوانياً، أو أنه يبحث عن الطعام.

والتقطت الممرضة المتقاعدة ويندي هوارد (63 عاماً)، والتي تعيش في المكان نفسها، لقطات للإوزة في سلوكها اليومي.

وقالت إحدى سكان البلدة: الإوزة تفتح صندوق البريد لإسقاط الرسائل.