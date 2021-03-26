شكرا لقرائتكم خبر عن موكب المومياوات الذهبية يستعد للانطلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أطلقت وزارة السياحة والآثار في مصر، الفيديو الترويجي الأول، لموكب المومياوات الملكية، قبيل أيام من انطلاق الموكب الملكي المقرر أن يطوف شوارع وسط العاصمة المصرية، في طريقه إلى متحف الحضارة الجديد 3 إبريل المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق الموكب، الذي يضم 22 مومياء ملكية يتقدمهم الملك رمسيس الثاني، من المتحف المصري بالتحرير، إلى متحف الحضارة الجديد بمنطقة الفسطاط، حيث يبدأ الحدث بخروج المومياوات ليلاً، من الباب الرئيسي للمتحف المصري، لتحمل على عربات مصممة بالطراز الفرعوني، وفوقها صناديق لحفظ المومياوات، بينما يصطف على جانبي السيارات وأمام الموكب، أفراد يرتدون الأزياء الفرعونية، وعدد كبير من الخيالة، قبل أن يتحرك الموكب من أمام بوابة المتحف بشكل دائري، باتجاه ميدان التحرير ويدور حول المسلة، لينطلق بعد ذلك بمحاذاة نهر النيل باتجاه متحف الحضارة، فيما تطلق المدفعية 21 طلقة في الهواء تحية للفراعين العظام.