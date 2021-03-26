شكرا لقرائتكم خبر عن داوود حسين يكشف ملصق «بوطار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الفنان الكويتي داوود حسين عن الملصق الدعائي الرسمي لأحدث أعماله الدرامية «بوطار» المقرر عرضه في رمضان على تلفزيون الكويت، وعدد من الفضائيات، وظهر على الملصق حسين مع معظم أبطال العمل.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين من بينهم، محمد العجيمي، إبراهيم الحربي، عبير الجندي، عبدالله الخضر، محمد الحملي، إلى جانب مجموعة من الشباب، ومن تأليف وإنتاج بندر السعيد، ومن إخراج ثامر العسلاوي.

وتدور أحداث المسلسل حول فرقتين موسيقيتين شعبيتين يقود إحداهما داوود حسين، وتسمى «بوطار الأصلي»، وفرقة أخرى تحمل اسم «بوطار» ويقودها الفنان إبراهيم الحربي، ومدير أعمال الفرقتين هو الفنان أحمد العونان الذي يتسبب لهما بالعديد من المشاكل في إطار من الكوميديا الاجتماعية.