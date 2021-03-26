شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع بدعم الطلب من شركات السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي تلقى دعما من الطلب الوارد من قبل شركات السيارات التي تستخدم البلاديوم في تصنيع مكونات تقلل انبعاثات العوادم السامة والملوثة للبيئة.



وأصدر مسؤولو البنك المركزي الأمريكي تصريحات تلمح إلى توقعات بنمو اقتصادي قوي للاقتصاد الأكبر في العالم مما يدعم بدوره تكهنات الطلب على السلع والمعادن.



على الجانب الآخر، تواصل الصين – أكبر مستهلك للمعادن على مستوى العالم – مشترياتها من السلع الأمر الذي يعكس مدى شراهة بكين تجاه التصنيع في ظل تعافي اقتصادها.



هذا، وتتسابق شركات السيارات للفوز بنصيب الأسد من كعكة المركبات الكهربائية وأخرى الأقل انبعاثا للكروبون وسط جهود مكافحة التغيرات المناخية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 2640 دولارا للأوقية، وسجل اعلى سعر عند 2648.5 دولار وأقل سعر عند 2615.5 دولار.