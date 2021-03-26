شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة رغم صدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة على الرغم من صدور بيانات حكومية ضعيفة في الولايات المتحدة.



كانت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قد سجلت نموا بنسبة 4.3% خلال الربع السنوي الأخير من عام 2020، متجاوزا توقعات بنمو نسبته 4.1%.



وصرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن مرحلة التعافي الكامل، لكنه يرى أنه سينمو بقوة في عام 2021، وحال الاقتراب من هدفي التضخم والتوظيف، أكد "باول" على إمكانية التخلي عن برامج التحفيز النقدي تدريجيا.



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية انخفاض مؤشر دخل المواطنين في الولايات المتحدة كما تراجعت نسبة الإنفاق في البلاد خلال الشهر الماضي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 170 نقطة) إلى 32785 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 75 نقطة) إلى 13053 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 3932 نقطة.