شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% بفعل توقف حركة الملاحة فى قناة السويس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من صعود مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لترتفع بأكثر من 3.0% ،مستأنفة عمليات التعافي من أدنى مستوي فى ستة أسابيع ،والتي توقف مؤقتا بالأمس تحت ضغط مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ،يأتي هذا الارتفاع بفعل توقف حركة الملاحة فى قناة السويس ، وتصاعد المخاوف من تعطل إمدادات النفط والغاز إلى أوروبا وأمريكا الشمالية لعدة أسابيع.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 3.1% إلى مستوي 60.24$ ، من مستوى الافتتاح عند 58.45$، وسجل أدنى مستوي عند 58.35$ ،وصعد خام برنت بنسبة 2.8% إلى مستوي 63.57$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 61.82$ ، وسجل أدنى مستوي عند 61.82$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 3.9% ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 6.0% بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 57.28$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.7% ، بعد صعود بنسبة 6.2% من مستوي 60.30$ للبرميل الأدنى منذ 9 شباط/فبراير الماضي.

توقف عمليات تعافي الأسعار بالأمس جاء تحت ضغط مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد ارتفاع تجاوز التوقعات فى مخزونات الخام التجارية ،مع تسارع مستويات إنتاج النفط الأمريكي.

أوقفت السلطات المصرية حركة الملاحة فى قناة السويس ،إحدى قنوات الشحن الأكثر ازدحاما فى العالم للنفط والوقود المكرر والحبوب وغيرها من التجارة بين أسيا وأوروبا.

بعدما أدي جنوح سفينة حاويات عملاقة إلى إعاقة حركة المرور فى القناة ، مع تعطل فعليا مرور أكثر من 10 ناقلات نفط عملاقة تحمل أكثر من 13 مليون برميل.

وقالت إحدى شركات الإنقاذ العالمية ،إن السفينة قد تستغرق أسابيع حتى يتم تحريرها ، وهو ما يعني استمرار توقف حركة الملاحة لفترة ليست بالقصيرة ، سوف تؤثر كثيرا على تعطل إمدادات النفط والغاز إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.