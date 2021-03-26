شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث قطاري سوهاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس المصري. (وام)