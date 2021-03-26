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5 ساعات دوام لطلاب مدارس أبوظبي الخاصة في رمضان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

وجهت دائرة التعليم والمعرفة مجموعة من الإرشادات المتعلقة بمواعيد الدوام المدرسي في شهر رمضان بمدارس أبوظبي الخاصة على مستوى الامارة، من أبرزها، ألا تتجاوز المدة الإجمالية لليوم الدراسي خمس ساعات، على أن يبدأ الدوام المدرسي الساعة 9:30 صباحاً وينتهي قبل أو عند الساعة 3:30 مساءً، كما يجب تغطية المحتوى الكامل للمواد الأساسية خلال تلك الساعات، والتشاور مع أولياء الأمور أثناء اختيار الجدول الزمني المناسب للدوام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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