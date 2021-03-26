شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ساعات دوام لطلاب مدارس أبوظبي الخاصة في رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

وجهت دائرة التعليم والمعرفة مجموعة من الإرشادات المتعلقة بمواعيد الدوام المدرسي في شهر رمضان بمدارس أبوظبي الخاصة على مستوى الامارة، من أبرزها، ألا تتجاوز المدة الإجمالية لليوم الدراسي خمس ساعات، على أن يبدأ الدوام المدرسي الساعة 9:30 صباحاً وينتهي قبل أو عند الساعة 3:30 مساءً، كما يجب تغطية المحتوى الكامل للمواد الأساسية خلال تلك الساعات، والتشاور مع أولياء الأمور أثناء اختيار الجدول الزمني المناسب للدوام.