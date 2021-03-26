شكرا لقرائتكم خبر عن "تطبيق" لمتابعة مرضى اعتلال الكلى السكري 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أطلق مركز إمبيريال كوليدج لندن للسكري في أبوظبي، أحد مرافق شبكة مبادلة للرعاية الصحية، تطبيق الهواتف الذكية (ICDLC)، لمتابعة مرضى اعتلال الكلى السكري المسجلين في المركز، حيث يوفر لهم فرصة الاطلاع على البيانات الطبية بسرية تامة، بما في ذلك نتائج الفحوص، والتشخيص، ووصفات الأدوية، مع توفير خاصية حجز المواعيد، والتذكير بالمواعيد الطبية المقبلة، وإعادة صرف الأدوية، وهو متاح باللغتين العربية والانجليزية ويتميز بسهولة استخدامه.

وأوضح الدكتور بهاء شعث، استشاري أمراض الكلى في المركز، أن التطبيق مكَّن الكادر الطبي من متابعة المريض في تفاصيل حياته اليومية، بما يجعلها واحدة من أهم طرق العلاج التي يتبعها المركز، عبر الرسائل التي يتم إرسالها للمرضى للاطمئنان عليهم، حيث تتم متابعتهم وإدارة حالتهم الصحية بطريقة ودية عن قرب، وتثقيفهم بأنماط الحياة الصحية، والتأكد من توفر أدويتهم وتناولها في موعدها، كما سهل التطبيق ترتيب الزيارات المنزلية في حال استدعى الأمر، وخدمة توصيل الدواء، والوصول للسجل الطبي الخاص بكل مريض الذي يتم تحديثه بالمعلومات بشكل مستمر.

اعتلال الكلى

وأكد أن متابعة المرضى ضمن الخطة العلاجية التي يتميز بها المركز، تأتي من خطورة مرض السكري في حال لم تتم السيطرة عليه، حيث يعد السبب الرئيسي والأول عالمياً في اعتلال الكلى والإصابة بعد ذلك بالفشل الكلوي، فقد أثبتت الدراسات أن 70% من مرضى السكري عرضة لأي نوع من المضاعفات ومنها الكلى، مشيراً إلى أن 31% من مرضى السكري في المركز يعانون من أمراض الكلى ويتلقون علاجهم، منهم 51% ذكور متوسط أعمارهم 59 عاماً، و49% إناث، متوسط أعمارهم 62 عاماً، كما يتسبب ضغط الدم المرتفع والأمراض المناعية الناتجة عن مضاعفات السكري بأمراض الكلى ثم الفشل الكلوي، لذلك يعمل الأطباء في «إمبيريال كوليدج» ضمن جميع التخصصات للكشف المبكر عن الأمراض المتوقع حدوثها من السكري لوقاية المرضى منها، خصوصاً وأن الأعراض لا تتضح في بداية الإصابة حتى تتضرر وظائف الكلى بشكل كبير، لذلك يتم إجراء فحص دوري لوظائف الكلى بمجرد تشخيص المريض بمرض السكري، منعاً لوصوله إلى مرحلة الفشل الكلوي الذي يظهر ما بين 5 إلى 10 سنوات في حال عدم انتظام معدل السكر في الدم والسيطرة عليه.

فحوص متطورة

وأوضح أن المركز يجري عدد من الفحوص المتطورة لمرضى اعتلال الكلى السكري، أهمها فحص«الألبومين» الدقيق عن طريق البول ويظهر تأثر الكلى بالسكري، إضافة للفحص «الميكروسكوبي» للبول للكشف عن أي ترسبات، والأشعة بالموجات فوق الصوتية لمتابعة حجم الكلى، ووضعها، وتقييم مدى قدرة المريض على التحكم في نسبة السكر في الدم، عبر فحص الهيموجلوبين السكري «HbA1c»، حيث يقيس مستوى التحكم في نسبة السكر في الدم خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر ماضية، مشيراً إلى أن خفض معدل السكر في الدم إلى 7٪ يقلل خطر الإصابة بأمراض الكلى بنسبة 70٪ ويعد ذلك من أهم خطط العلاج والتعامل مع عوامل الخطورة والسيطرة على السكري بخفضه، وفي حال لم تظهر الفحصوص سبب اعتلال الكلى، يتم أخذ خزعة من كلية المريض تحت التخدير الموضعي، عبر التصوير بالموجات فوق الصوتية بواسطة إبرة دقيقة، ويتم فحصها «بالميكرسكوب».

وحذر من خطورة مضاعفات مرض اعتلال الكلى السكري، حيث يؤثر في قدرة الكلى على التخلص من الفضلات والسوائل الزائدة والضارة في الجسم، وفي مرحلة متقدمة يسبب اعتلال السكري قصوراً في عمل الكلى الذي قد يؤدي إلى حدوث مشكلات في القلب والعظام والتنفس، حيث ترتبط الكلى بعدة وظائف في الجسم، وفي حال تطور إلى الفشل الكلوي يتطلب الأمر غسل أو زراعة للكلى، ويحدث ذلك عادة بسبب التأخر في تلقي العلاج، أو عدم متابعة السكر وإهمال المراجعات الدورية.

خطة علاج

وأشار شعث إلى أن قسم أمراض الكلى في المركز، يوفر خطة علاج متكاملة في مكان واحد، كما صمم أطباء المركز دليلاً شاملاً من الوصفات الصحية هدفه مساعدة المرضى على تناول وجبات الطعام صحية للحفاظ على صحة الكلى لديهم، فيما يخضع كل مريض إلى خطة علاج فردي يضعها الطبيب بحسب الحالة، أما الحالات التي تحتاج إلى غسل كلوي أو زراعة كلى فيتم نقلها إلى مستشفى كليفلاندكلينيك أبوظبي، فيما تعتبر زراعة الكلى الحل الأمثل والبديل عن الغسل في حالات الفشل الكلوي.