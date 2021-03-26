شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات مثيرة في بطولة الظفرة لجمال الخيول العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسدل الستار «السبت» على فعاليات النسخة الأولى من بطولة الظفرة لجمال الخيول العربية التي انطلقت، الثلاثاء الماضي، بكورنيش المرفأ، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

وشهدت الأشواط التأهيلية، مساء أمس، في ثالث أيام البطولة منافسات مثيرة وشيقة، واستهلت الفرس «اميستا الجادي» لمحمد أحمد عبد اللطيف آل علي، الفعاليات بالفوز بالمركز الأول في فئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق «ب»، وحققت 91.88 نقطة.

ثم انطلقت بعد ذلك منافسات فئة الأمهار بعمر سنة، وتصدر «مرج الفارس» لإبراهيم محمد الحمادي، القسم «أ» محققاً 91.75 نقطة، وأحرز «اي ال آر تحدي» لمحمد يوسف الرشيد، المركز الأول في القسم «ب» للأمهار عمر سنة، وسجل 92.25 نقطة.

وتصدر «ايه اس الظرب» لسمية حسين عباس، القسم لفئة الأمهار عمر سنة، وحقق 91.63 نقطة، فيما حصد «مياد اتش» لهيثم بن فريش الكندي، صدارة القسم «د» آخر أشواط أمهار السنة، وحصل على 91.75 نقطة.

واعتلى «روان الهواجر» لصالح بن حوفان المنصوري، صدارة القسم «أ» أول أشواط فئة الأمهار عمر سنتين، وحقق 92.38 نقطة، وأحرز «س. س محجوب» لمحمد سلطان اليحيائي، المركز الأول في القسم «ب» وحصل على 92.13 نقطة.

وتوجه خليفة النعيمي الرئيس التنفيذي لمربط الأريام، نائب رئيس اللجنة المنظمة، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعمه ورعايته للبطولة، التي تمثل نقلة جديدة بنشر هذا النشاط في منطقة الظفرة، مشيراً إلى أن اسطبلات «الأريام» وبتوجيهات سموه ظلت تدعم الملاك والمربين هناك بصورة مستمرة.

كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، على دعمه المتواصل للخيول العربية الأصيلة في جميع مجالاتها، مشيداً بالمتابعة الحثيثة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية ما أسهم في إخراج البطولة بصورة مميزة.

وأكد النعيمي أن البطولة ستكون ضمن أجندة وبرنامج بطولات الجمال بصورة دائمة، ولفت إلى الانطلاقة القوية للبطولة التي استقطبت عدداً كبيراً من الخيول من مختلف المرابط في الدولة، ما يشير إلى أن المنافسات ستكون مثيرة، متمنياً التوفيق للجميع.