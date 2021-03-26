شكرا لقرائتكم خبر عن مسلي آل معمر على أعتاب رئاسة النصر السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ساعات قليلة تفصل عن إقفال فترة الترشح لرئاسة نادي النصر السعودي، وتبدو الأمور محسومة تماماً لمصلحة مسلي آل معمر الذي تقدم بملف ترشحه الخميس بعد حصوله على تزكية العضو الذهبي للنادي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز.

وسيصبح آل معمر الذي سبق له رئاسة رابطة دوري المحترفين السعودي 2018-2020 الرئيس الخامس عشر في تاريخ عملاق الرياض الأصفر.

وتغلق عند التاسعة من مساء الجمعة بتوقيت الرياض نافذة استقبال طلبات الترشح، في حين قررت لجنة الانتخابات إقامة التصويت مطلع إبريل المقبل إلكترونياً.

ويحمل مسلي شهادتي ماجستير في الاتصال التسويقي وفي القانون الرياضي، وسبق له العمل ضمن إدارة التسويق في نادي مانشستر يونايتد لعدة أشهر ضمن برنامجه في شهادة الماجستير.

وكان آل معمر قد غرد عبر حسابه أنه قرر الترشح نزولاً عند رغبة العضو الداعم لنادي النصر الأمير خالد بن فهد.

ويمتلك الأمير خالد الأصوات الأكبر بين الأعضاء الذهبي نظير دعمه الذي يتجاوز 200 مليون ريال، ومنذ إعلان النادي الانضمام الرسمي من جانب بن فهد للعضوية الشرفية حتى تسابق جميع الشرفيين بما فيهم المبتعدين لتجديد عضوياتهم الذهبية وإعلانهم منح أصواتهم لمسلي آل معمر.

وحول المرحلة القادمة، أكد مسلي أنه سيبذل كل ما يستطيع لخدمة الرياضة السعودية من خلال صرحها الكبير نادي النصر،وتعهد بعمل مؤسساتي يتناغم مع المرحلة التي تمر بها الرياضة السعودية، وكذلك العمل على تحقيق تطلعات جماهير النصر.