شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم.. واليورو بـ 4.42 ريال سعودى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 26-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتا عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، بينما انخفض سعر 1 يورو لـ 4.42 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.43 ريال سعودى، فى حين ارتفع سعر ين ياباني 1 ريال سعودى يسجل يسجل 29.22 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.08 ين ياباني.
وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلي عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى بنك الإسكندرية عند سعر 4.12 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم.
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.42 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.43 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.23 يورو.ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 29.22 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.08 ين ياباني.
جنيه مصرى (EGP)
1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.
درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.
وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، ليسجل سعر الذهب لـ "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 208.01 ريال سعودى مقابل سعره أمس 208.48 ريال سعودى.
واستقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ وازن ارتفاع العوائد الأمريكية والمخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي عقب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا وصعود الدولار، حيث إن المعدن الأصفر ما زال على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24بنحو 208.01 ريال بما يعادل 55.46$سعر الذهب عيار 22بنحو 190.68 ريال بما يعادل 50.84$ سعر الذهب عيار 21بنحو 182.01 ريال بما يعادل 48.53$ سعر الذهب عيار 18بنحو 156.01 ريال بما يعادل 41.60$ سعر الذهب عيار 14بنحو 121.34 ريال بما يعادل 32.35$ سعر الذهب عيار 12بنحو 104.01 ريال بما يعادل 27.73$ سعر أوقية الذهببنحو 6,469 ريال بما يعادل 1,725$ سعر جنيه الذهببنحو 1,456 ريال بما يعادل 388.25$ سعر كيلو الذهببنحو 208,012 ريال بما يعادل 55,463$