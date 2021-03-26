شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يعاود الارتفاع – تحليل – 26-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فورد (F) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وقد استفاد السهم من استناده إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 12.14، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 13.59.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد