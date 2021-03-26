شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 26-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ديزني (DIS) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع ثبات مستوى الدعم المهم 183.57، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 183.57، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 200.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد