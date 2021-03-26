شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يصعد بعد استناده لخط اتجاه صاعد – تحليل – 26-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيتي جروب (C) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناد السهم لدعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، كما يستفيد السهم من الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القدامة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 74.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 80.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد